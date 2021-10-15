Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
03:00 Güzel Köylü
05:00 Kiralık Aşk
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Gerçeğin Peşinde
16:00 Kiralık Aşk
18:30 Star Haber
20:00 Eyvah Eyvah
22:30 Eyvah Eyvah
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 15 Ekim 2021 Star Yayın Akışı - Son Dakika