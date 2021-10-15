Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Spor Artı
02:00 Letonya - Türkiye
03:40 Milli Maç Özel
05:40 Spor Artı
06:40 A Milli Futbol Takımı Özetler
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 A Milli Futbol Takımı Özetler
10:00 Spor Bülteni
10:55 Efsanelerin İzinde
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:30 2022 Dünya Kupası Elemeleri Özetler
14:00 TBMM-TV
17:30 2022 Dünya Kupası Elemeleri Özetler
18:00 Spor Merkezi
20:00 Spor Akşamı
21:00 Taktik Analiz
23:00 İleri Üçlü
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 15 Ekim 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika