Üye Girişi
15'İNCİ GÖKOVA BİSİKLET TURU BAŞLADI - Son Dakika

15'İNCİ GÖKOVA BİSİKLET TURU BAŞLADI

26.10.2021 11:58

MUĞLA Bisiklet Derneği'nin düzenlediği 15'inci Gökova Bisiklet Turu başladı.

MUĞLA Bisiklet Derneği'nin düzenlediği 15'inci Gökova Bisiklet Turu başladı. 5 gün sürecek festivalde 200 bisiklet tutkunu belirlenen noktalarda kamp yapacak, 250 kilometrelik tur Bodrum'da tamamlanacak.

Muğla Bisiklet Derneği'nin bu yıl 15'incisi düzenlediği Gökova Bisiklet Turu, renkli görüntülerle başladı. Türkiye'nin birçok ilinden gelen 200 katılımcı, festivalden 1 gün önce Bodrum Gümbet'te kamp yaptı. Sabahın erken saatlerinde toplanan bisiklet tutkunları, Bodrum Antik Tiyatro önünde hatıra fotoğrafı çektirdi, 'Arabadan İn, Bisiklete Bin' diyerek slogan attı. Hazırlıklarını tamamlayan katılımcılar, 250 kilometrelik tur için pedal çevirdi. 5 gün sürecek festivalde 200 bisikletli belirlenen noktalarda kamp da yapacak. Bodrum'dan Datça'ya, sahil bandını takip edip rota oluşturan bisikletliler, festivalin 5'inci gününde feribotla tekrar Bodrum'a dönüp 250 kilometrelik turu tamamlamış olacak.

'KÖRFEZİ DOLAŞACAĞIZ'

Muğla Bisiklet Derneği yönetim kurulu üyesi Ahmet Cukka, "Bodrum'dan katılıyorum, 15'inci Gökova Bisiklet Turu'na bugün start veriyoruz. Bu sene Gökova Körfezi'ni Bodrum'dan başlayarak yine ilçede bitecek şekilde bütün körfezi ve koyları dolaşarak aynı zamanda yangın bölgelerini geçerek turu tamamlayacağız. Bugün rotamız; Çökertme. Akşam Çökertme'de kalacağız. Sonraki gün, Akbük'te kalacağız. Ertesi gün Çubucak Orman Kampı'nda en son da Datça'da kalıp tekrar buraya döneceğiz. 4 gece kamp atacağız, turumuz 5 gün sürecek. Türkiye'nin 81 ilinden farklı farklı yerlerden katılımcı var. Hatta yurt dışından 3 katılımcı var. Toplamda 200 kişiyiz. 250 kilometre olacak parkur, günde ortalama 50 kilometrelik rotalar şeklinde tasarlandı. Normal şartlarda Gökova Bisiklet Tur'u mayıs ayında yapılırdı. Bu yıl pandemi nedeniyle ekim ayına ertelendi" dedi.

'OĞLUMLA KATILIYORUZ'

Muğla'dan tura oğluyla katıldığını söyleyen Ergin Aykın ise, "Aktif bisiklet binicisiyim. Bu sene oğlumla beraber katıldık. Hava koşullarına göre devam edeceğiz. Bu tura ilk defa katılıyoruz. Çok heyecanlıyız, hemen gitmek istiyoruz" diye konuştu.

Eskişehir'den katılan Rehime Çelen de, "Eskişehir'den organizasyona katılıyorum. Gökova Bisiklet Festivali'ne ilk kez katılıyorum. Çok heyecanlıyım. Elektrikli bisiklet aldıktan sonra katılma cesareti gösteriyorum" ifadesini kullandı.

15'İNCİ GÖKOVA BİSİKLET TURU BAŞLADI
15'İNCİ GÖKOVA BİSİKLET TURU BAŞLADI
15'İNCİ GÖKOVA BİSİKLET TURU BAŞLADI
15'İNCİ GÖKOVA BİSİKLET TURU BAŞLADI
15'İNCİ GÖKOVA BİSİKLET TURU BAŞLADI
15'İNCİ GÖKOVA BİSİKLET TURU BAŞLADI
15'İNCİ GÖKOVA BİSİKLET TURU BAŞLADI
15'İNCİ GÖKOVA BİSİKLET TURU BAŞLADI
15'İNCİ GÖKOVA BİSİKLET TURU BAŞLADI
15'İNCİ GÖKOVA BİSİKLET TURU BAŞLADI
15'İNCİ GÖKOVA BİSİKLET TURU BAŞLADI
15'İNCİ GÖKOVA BİSİKLET TURU BAŞLADI
15'İNCİ GÖKOVA BİSİKLET TURU BAŞLADI
15'İNCİ GÖKOVA BİSİKLET TURU BAŞLADI
15'İNCİ GÖKOVA BİSİKLET TURU BAŞLADI

Bisiklet, Gökova, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 15'İNCİ GÖKOVA BİSİKLET TURU BAŞLADI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Boksör Ünsal Arık'tan Demet Evgar'a hırsızlık suçlaması 12:14 Boksör Ünsal Arık'tan Demet Evgar'a hırsızlık suçlaması Faze Clan, 1 milyar dolarlık anlaşma ile espor dünyasında bir ilke imza atıyor 11:55 Faze Clan, 1 milyar dolarlık anlaşma ile espor dünyasında bir ilke imza atıyor Edirnekapı Şehitliği'nde genç çiftlerin uygunsuz görüntüleri vatandaşları çileden çıkardı 11:49 Edirnekapı Şehitliği'nde genç çiftlerin uygunsuz görüntüleri vatandaşları çileden çıkardı
Tuba Büyüküstün, evladını kaybeden eski sevgilisi Sami Saydan'ı yalnız bırakmadı 11:45 Tuba Büyüküstün, evladını kaybeden eski sevgilisi Sami Saydan'ı yalnız bırakmadı Muhalefete yakınlığıyla tanınan isimden merak yaratan iddia: Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayını buldu, öğrenince şok geçirdim 11:17 Muhalefete yakınlığıyla tanınan isimden merak yaratan iddia: Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayını buldu, öğrenince şok geçirdim Azra'ya tecavüz edip cesedini parçalara ayıran cani, ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacak 11:10 Azra'ya tecavüz edip cesedini parçalara ayıran cani, ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacak
100 bin lira değerindeki pırlantaları çalınan avukat, hırsızı bulduğuna sevinemedi 11:03 100 bin lira değerindeki pırlantaları çalınan avukat, hırsızı bulduğuna sevinemedi Gelinim Mutfakta'ya Songül Karlı yerine Safiye Soyman geldi 10:45 Gelinim Mutfakta'ya Songül Karlı yerine Safiye Soyman geldi

Son Dakika Haberleri
12:18 Türkiye'nin ünlü zincir marketinde çekilen görüntüler tepkilere sebep oldu
12:13 Boksör Ünsal Arık'tan Demet Evgar'a hırsızlık suçlaması
11:48 Edirnekapı Şehitliği'nde genç çiftlerin uygunsuz görüntüleri vatandaşları çileden çıkardı
11:48 Dün 568 lirayla rekor kıran altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başladı, 548 liradan işlem görüyor
11:47 Devlet Bahçeli, 3 maddede özetledi! Kürsüden Osman Kavala önerisini paylaştı
11:44 Tuba Büyüküstün, evladını kaybeden eski sevgilisi Sami Saydan'ı yalnız bırakmadı
11:36 Son dakika gündem haberleri! Güncel gelişmeler
11:21 Hz. Muhammed'in "En kıymetli" dediği mucize tedavi! Uygulamada İsrail'in gerisinde kaldık
11:17 Muhalefete yakınlığıyla tanınan isimden merak yaratan iddia: Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayını buldu, öğrenince şok geçirdim
11:15 Ozan Tufan güzel haberi verdi! Milli futbolcu baba oluyor
Türkiye'nin ünlü zincir marketinde çekilen görüntüler tepkilere sebep oldu Türkiye'nin ünlü zincir marketinde çekilen görüntüler tepkilere sebep oldu         
12:18
Gördükleri karşısında şaşkınlık geçirdiler! Çocuklara gönderilecek yardım kolisinden kırık bardak ve bıçak çıktı Gördükleri karşısında şaşkınlık geçirdiler! Çocuklara gönderilecek yardım kolisinden kırık bardak ve bıçak çıktı         
12:07
"Yerli covid aşısı" denilen pezik turşusu, Bursalılarla buluştu! Kilosunu 25 liradan satıyor         
11:54
Devlet Bahçeli, 3 maddede özetledi! Kürsüden Osman Kavala önerisini paylaştı Devlet Bahçeli, 3 maddede özetledi! Kürsüden Osman Kavala önerisini paylaştı         
11:47
Hz. Muhammed'in Hz. Muhammed'in "En kıymetli" dediği mucize tedavi! Uygulamada İsrail'in gerisinde kaldık         
11:22
Ozan Tufan güzel haberi verdi! Milli futbolcu baba oluyor Ozan Tufan güzel haberi verdi! Milli futbolcu baba oluyor         
11:15
9 liraya doğru ilerliyor! Dün 44 kuruş zam gelen benzine 28 kuruş daha zam yolda 9 liraya doğru ilerliyor! Dün 44 kuruş zam gelen benzine 28 kuruş daha zam yolda         
11:07
Kar sebebiyle yolda kalan sürücülerin yardımına gazeteciler yetişti Kar sebebiyle yolda kalan sürücülerin yardımına gazeteciler yetişti         
10:55
Akaryakıtta eşel mobil sistem 2022'de de devam edecek! Fiyat artışını bir kısmı ÖTV'den karşılanacak Akaryakıtta eşel mobil sistem 2022'de de devam edecek! Fiyat artışını bir kısmı ÖTV'den karşılanacak         
10:43
1075 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar hapishanede tarz değiştirdi! İşte güncel görüntüsü 1075 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar hapishanede tarz değiştirdi! İşte güncel görüntüsü         
10:41
Hakemler skandal kararı yorumladı: Galatasaray'ın penaltısı tekrar edilmeliydi Hakemler skandal kararı yorumladı: Galatasaray'ın penaltısı tekrar edilmeliydi         
10:32
Kıskanç kadının yaptıkları bu kadarda olmaz dedirtti! Takip edildiğini öğrenen koca soluğu mahkemede aldı Kıskanç kadının yaptıkları bu kadarda olmaz dedirtti! Takip edildiğini öğrenen koca soluğu mahkemede aldı         
10:04
Canlı yayında ciddi kavga! Futbol yorumcuları birbirine girdi, bardaklar havada uçuştu Canlı yayında ciddi kavga! Futbol yorumcuları birbirine girdi, bardaklar havada uçuştu         
09:29
Yeni vergi paketi yürürlüğe sokuldu! Cumhurbaşkanı'na ÖTV'leri 3 kat artırma yetkisi verildi Yeni vergi paketi yürürlüğe sokuldu! Cumhurbaşkanı'na ÖTV'leri 3 kat artırma yetkisi verildi         
09:06
WhatsApp'tan milyonlarca kullanıcısını ilgilendiren haber! Uygulama 1 Kasım'dan itibaren bu telefonlarda kullanılmayacak WhatsApp'tan milyonlarca kullanıcısını ilgilendiren haber! Uygulama 1 Kasım'dan itibaren bu telefonlarda kullanılmayacak         
08:59
Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde programında Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde programında "Çocuk benden değil" diyen adam haklı çıktı         
18:45
Ders sırasında sütyeni düşen öğretmen, her şeyi itiraf etti Ders sırasında sütyeni düşen öğretmen, her şeyi itiraf etti         
16:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2021 12:30:10. #1.13#
SON DAKİKA: 15'İNCİ GÖKOVA BİSİKLET TURU BAŞLADI - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement