15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nı ziyaret etti - Son Dakika

İstanbul Valiliği himayesinde 15 Temmuz Derneğince düzenlenen programda, İstanbul'da ikamet eden 15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nı ziyaret etti.

Üsküdar Belediyesi Valide Sultan Gemisi'yle Üsküdar'dan hareket eden gaziler ve yakınları ile şehit ailelerine 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın eşi Hatice Nur Yerlikaya ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul İl Müdürü Ali Fuat Karaman eşlik etti.

15 Temmuz Derneği Başkanı Turunç, burada yaptığı konuşmada, düzenledikleri etkinliklerle milli bilinci ve vatan sevgisini canlı tutmaya çalıştıklarını söyledi.

Şehit ve gazi ailelerinin bu duyguları çok güçlü bir şekilde yaşadıklarını ve yaşattıklarını belirten Turunç, "Her birinizin şehidi ve gazisi olduğu için duyguları üst noktada hissediyorsunuz. Biz de etkinliklerle bu duyguları canlı tutmak istiyoruz. Birbirimizi çok sık görmesek de biz bir aileyiz. Değer yargılarımız, inancımız, ülkemiz adına ve tüm dünya insanları adına güzel şeyler düşünüyoruz. Milletimiz çok güzel duygulara sahip. Bunlar kültürümüzden, inancımızdan, ecdadımızdan bize yansıyan bir anlayış." diye konuştu.

Türkiye'nin defalarca darbe ve darbe girişimi yaşayan bir ülke olduğunu, bu süreçlerden tecrübe çıkarmak gerektiğini anlatan Turunç, "15 Temmuz'da da ülkenin siyasi iklimini ve huzurunu bozmaya çalıştılar ama milletimizin feraseti, cesareti, değerlerine bağlılığı belki 40 yıl öncesinden hazırlanmış bur darbeyi bertaraf etti. Duamız, temennimiz o ki en küçük hakka tecavüz olmasın, herkes huzur içinde yaşasın." ifadelerini kullandı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın eşi Hatice Nur Yerlikaya da konuşmasında 27 Mayıs 1960 darbesine değindi.

Yerlikaya, "İnsanlık dışı muamelelere maruz kaldılar. Haksız yargılamaları sonucu adalet mekanizması yıkıldı. Başbakan Adnan Menderes ile bakanlarımız Hasan Polatkan, Fatin Rüştü Zorlu hayatlarından hazin bir şekilde koparıldı. Yaşananlar sadece demokrasi adına da insanlık adına da utanç vericiydi. Aradan 60 yıl geçti ama biz onları aynı hüzünle, hayırlarla yad ediyoruz, daima da edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

15 Temmuz'un da Türk siyasal yaşamında önemli bir süreç olduğunu belirten Yerlikaya, "15 Temmuz gecesinde de sadece İstanbul'da 99 vatandaşımız şehadet şerbetini içti, 1154 vatandaşımız gazilik rütbesine erişti. Şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum, makamları ali olsun, kahraman gazilerimize de sağlık, sıhhat ve afiyet diliyorum." dedi.

Ziyaretçiler adadaki müzeleri dolaştı

Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na ulaşan katılımcılar ilk olarak 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından yargılamaların yapıldığı ve müzeye dönüştürülen Hasan Polatkan Spor Salonu'nu ziyaret etti.

Müzede ziyaretçilere 27 Mayıs darbesine giden süreci ve yargılamaları anlatan belgesel gösterilirken, rehberler, 27 Mayıs darbesinden 15 Temmuz darbe girişimine kadar olan siyasi süreçle ilgili bilgi verdi.

Darbe yargılamalarına sahne olan Hasan Polatkan Spor Salonu'nda mahkeme salonu, sanık sandalyeleri, yargılanmayı yapan hakim, savcı ve güvenlikten sorumlu askerlerle idam kararı verilen Adnan Menderes, Hasan Polatkan, Fatin Rüştü Zorlu ile idam cezası ömür boyu hapis cezasına çevrilen 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın balmumu heykelleri de bulunuyor.

Rehber eşliğinde Demokrasi ve Özgürlükler Müzesi'ni gezen katılımcılar, enstalasyon sanat eserleri ve teknolojiden yararlanarak geç Osmanlı ve erken Cumhuriyet döneminden bugüne kadar olan süreçte verilen demokratik mücadeleleri bir zaman çizelgesi içinde görerek inceledi.

Katılımcılar son olarak Adnan Menderes Müzesi'ni ziyaret etti. Müzede, Adnan Menderes'in çocukluk yıllarından itibaren hayatındaki önemli dönüm noktaları, siyasi hayatı ve darbe sonrasındaki yargılama döneminde tecrit koşulları, kitapları, mektup yazdığı ve tutuklu kaldığı hücre yer alıyor.

Müzede ayrıca Adnan Menderes'in 17 Şubat 1959'da İngiltere'ye yaptığı yolculuktaki uçak kazasına ilişkin enkazdan alınan parçalar da bulunuyor. Kazada 14 kişi ölmüş, Menderes de hafif yaralı olarak kurtarılmıştı.

Aileler ziyaretlerin ardından Üsküdar Belediyesi Valide Sultan Gemisi'yle geri döndü.