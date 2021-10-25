Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 15 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 173 zanlıdan 15'i tutuklandı, 26'sı adli kontrol şartıyla olmak üzere 158'i serbest bırakıldı.

Operasyonlarda 173 şüpheli gözaltına alındı, 3 kilo 81 gram esrar, 71 gram eroin, 3 gram kokain, 1 kilo 566 gram sentetik uyuşturucu, 1187 uyuşturucu hap, ruhsatsız 2 av tüfeği, 3 tabanca ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 11 bin 250 lira ele geçirildi.

Adana 'da uyuşturucu satıcılarına yönelik son bir haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 173 zanlıdan 15'i tutuklandı.

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