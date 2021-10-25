Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 15 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik son bir haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 173 zanlıdan 15'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 18-24 Ekim'de uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenledi.
Operasyonlarda 173 şüpheli gözaltına alındı, 3 kilo 81 gram esrar, 71 gram eroin, 3 gram kokain, 1 kilo 566 gram sentetik uyuşturucu, 1187 uyuşturucu hap, ruhsatsız 2 av tüfeği, 3 tabanca ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 11 bin 250 lira ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 173 zanlıdan 15'i tutuklandı, 26'sı adli kontrol şartıyla olmak üzere 158'i serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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