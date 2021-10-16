15 YAŞINDAKİ 'BADEM'İN KALÇASINDAKİ 3 KİLOLUK TÜMÖR AMELİYATLA ALINDI - Son Dakika

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde Zeyno Yanık'ın (46) 15 yıldır baktığı Golden cinsi 'Badem' adlı köpeğin sol kalçasındaki 30 santimetrelik 3 kiloluk tümör, ameliyatla alındı. Yaşının ilerlemiş olması nedeniyle veterinerlerin 'masada kalır' diye endişe yaşadığı Badem, 3 saatlik operasyonla sağlığına kavuştu.

Kumluca'nın Mavikent Mahallesi'nde oturan Zeyno Yanık'ın Golden cinsi 'Badem' adlı köpeğinin sol kalçasında geçen yıl tümör oluştu. Yanık, gittiği veterinerlerden köpeğinin hastalığına çare bulamadı. Çoğu veteriner, Golden cinsi köpeğin 12-13 yıl yaşayabildiğini, 15 yaşındaki Badem'in ameliyatının riskli olabileceğini söyledi. Veterinerlerin 'ameliyat masasında kalır' endişesiyle Badem'in tedavi süreci uzadı. Veteriner Hekim Mesut Koç, 5 yıldır ilgilendiği Badem'in sağlığına kavuşabilmesi için ameliyat riskini göze aldı. Badem'in 3 saat süren ameliyatında, sol kalçasında 30 santimetreye ulaşan 3 kiloluk tümör alındı. Başarılı geçen ameliyat sonrası Badem sağlığına kavuştu.

'MASADA KALIR' DENİLDİ

Evli ve 2 çocuk annesi Zeyno Yanık, Badem'in sol kalçasında hızla büyüyen tümörden kurtulmasıyla eskisi gibi rahat hareket edebildiğini söyledi. Badem'in eskisinden daha sağlıklı olduğunu anlatan Yanık, Son bir yılda, kalçasında 30 santime ulaşan bir tümör oluştu. Çok hızlı büyüdü. Birkaç veteriner hekime danıştık. Ancak hiç kimse ameliyata cesaret edemedi. 'Masada kalır, riskli' dediler. Ama Mesut hocam 15 gün önce Badem'i ameliyat etti. Ameliyattan sonra rahat uyandı. Ertesi gün yürüdü. İştahı çok güzeldi. Yarasında hiçbir iltihap olmadı. Eskisinden çok daha sağlıklı. 7-8 yaşına geri dönmüş gibi enerjik ve mutlu diye konuştu.

'EVİN OĞLU'

Yaşına rağmen Badem'in ameliyatı atlatabildiğini anlatan Yanık, şunları söyledi

Veterinerimiz, bana oğluşumu geri verdi. Badem, evin bir oğlu. Bir kızım bir oğlum var. Bu da evin en yaşlı oğlu. Hani insan minnettar olur, söyleyecek söz bulamaz. Kelimeler yetersiz kalır. Bizim ailemiz için Badem çok kıymetli. Badem'i 45 günlükken annesinden aldık. 15 yıldan beri hiç ayrılmadık. Şu an 15 yılını tamamlıyor.

'AMELİYAT RİSKLİYDİ'

Veteriner Hekim Mesut Koç, Badem'in kalçasındaki tümörün büyüyüp, enfeksiyon oluşması nedeniyle ameliyat yapmak zorunda kaldıklarını belirtti. Ameliyatın 3 saat sürdüğüne değinen Koç, şöyle konuştu

Ben de çok sevinçliyim. Badem gerçekten çok sevdiğim bir hastam. Bu operasyonda en büyük sıkıntımız Badem'in yaşı oldu. Golden cinsi köpekler ortalama 12-13 yıl yaşar. Zaten yaşlı bir hayvandı. Ortalamanın üzerinde yaşı vardı. En büyük sıkıntımız, uyanmamasıydı. Masada kalma riski vardı. Kontrollü bir şekilde anestezisini verdik. En son da uyandırmasını yaptık. Sorunsuz bir şekilde operasyonu bitirdik. Bu operasyonu başarılı bir şekilde tamamladığımız için sevinçliyim. Badem 15 yaşında olmasına rağmen, eski hayat standartlarına kavuştu. Bundan sonraki yaşamında daha konforlu bir hayat sürecek.