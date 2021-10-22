15 yıllık firari operasyonla yakalandı - Son Dakika

15 yıllık firari operasyonla yakalandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da 15 yıldır 'Tasarlayarak adam öldürme' suçundan aranan ve 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.M. operasyonla yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Ergani İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon başlattı. 2006 yılındaki 'Tasarlayarak adam öldürme' olayıyla ilgili hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 yıllık firari M.M. yapılan operasyonla yakalandı. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ergani İlçe Jandarma Komutanlığı, yapılan titiz çalışmalar sonucunda 2006 yılında Ergani ilçe merkezinde meydana gelen 'Tasarlayarak adam öldürme' olayının şüphelisi olan ve 15 yıldır firari olarak aranan M.M. hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası mevcut isimli şüpheli Ergani ilçesi Adnan Menderes mahallesinde bulunan ikamet adresinde icra edilen operasyon sonucunda yakalanarak, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmektedir" denildi.