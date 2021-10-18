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150 METRE TIRMANARAK TOPLADIĞI KAYA BALINI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ULAŞTIRACAK - Son Dakika

150 METRE TIRMANARAK TOPLADIĞI KAYA BALINI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ULAŞTIRACAK

18.10.2021 12:47
150 METRE TIRMANARAK TOPLADIĞI KAYA BALINI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ULAŞTIRACAK

BATMAN'da dağlık bölgede zorlukları göze alıp kaya oluklarına tırmanan ve kaya balı toplayan beden eğitimi öğretmeni Yalçın Yıldız, bu kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için 150 metre tırmanıp bal topladı.

BATMAN'da dağlık bölgede zorlukları göze alıp kaya oluklarına tırmanan ve kaya balı toplayan beden eğitimi öğretmeni Yalçın Yıldız, bu kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için 150 metre tırmanıp bal topladı. Yıldız, "Bu balın faydaları saymakla bitmez. Şifa kaynağı ve tamamen organik olan kaya balını bu kez Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan için topladım. Ona ulaştırmak istiyorum" dedi.

Gercüş ilçesi Aydınlı köyü Mağaralı mezrasında dağlık bölgedeki uçurumların oluklarındaki kaya balı, bölge halkının ölümü göze alarak yaptığı tırmanışın ardından sofralardaki yerini alıyor. Hobi olarak arıcılık yapan beden eğitimi öğretmeni Yalçın Yıldız, topladığı balı yakın çevresine verdikten sonra geri kalanı da kilosunu bin TL'den satıyor. Yıldız, son tırmanışında balı topladıktan sonra Türk bayrağını kaya 150 metre yüksekliğine kayalık alana astı.

'ŞEHİT ÇOCUĞUYUM'

Koruyucu elbiseleri giyerek tırmanış yapan beden eğitimi öğretmeni Yalçın Yıldız, şifalı olduğunu söylediği kaya balını bu kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için topladığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret edip balı vereceğini söyleyen Yıldız, "Cumhurbaşkanımız gece gündüz demeden ülkemiz için çalışıyor. Onu, kendisini ülkesine feda eden bir dünya lideri olarak onu görüyorum. O bizim baş tacımızdır. Bu balın faydaları say say bitmez. Bundan dolayı kendisine ulaştırmak istiyorum. Ben ayrıca şehit çocuğuyum. Bundan dolayı Türk bayrağını bu kayalara asarak bayrağımızın her yerde dalgalanmasını istiyorum. Bu kaya balına ulaşmak başkaları için zor olabilir ama benim için zor değil. Ben bunun eğitimini almışım. Eğitimini aldığım için benim için fazla bir tehlikesi yoktur. Bu balın Sayın Cumhurbaşkanımıza faydalı olacağını düşünüyorum" dedi.

150 METRE TIRMANARAK TOPLADIĞI KAYA BALINI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ULAŞTIRACAK
150 METRE TIRMANARAK TOPLADIĞI KAYA BALINI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ULAŞTIRACAK
150 METRE TIRMANARAK TOPLADIĞI KAYA BALINI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ULAŞTIRACAK
150 METRE TIRMANARAK TOPLADIĞI KAYA BALINI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ULAŞTIRACAK

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Türk Lirası, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 150 METRE TIRMANARAK TOPLADIĞI KAYA BALINI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ULAŞTIRACAK - Son Dakika


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SON DAKİKA: 150 METRE TIRMANARAK TOPLADIĞI KAYA BALINI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ULAŞTIRACAK - Son Dakika
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