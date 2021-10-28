Üye Girişi
150 yıllık tarihi konak tehlike saçıyor - Son Dakika

150 yıllık tarihi konak tehlike saçıyor

28.10.2021 11:12
150 yıllık tarihi konak tehlike saçıyor

Sivas'ta bulunan 150 yıllık tarihi Demirciler konağı hem düşen parçalar hem de konağı mesken eden madde bağımlıları nedeniyle mahalle sakinlerini tedirgin ediyor.

Sivas'ta bulunan 150 yıllık tarihi Demirciler konağı hem düşen parçalar hem de konağı mesken eden madde bağımlıları nedeniyle mahalle sakinlerini tedirgin ediyor. Tescilli bina ne yakılabiliyor nede şuan için restore ediliyor.

Sivas'ın en köklü mahallerinden biri olan Mehmetpaşa Mahallesinde bulunan tarihi Demirciler Konağı şimdiki haliyle adeta tehlike saçıyor. Yaklaşık 150 yıllık bir geçmişe sahip olan ve özel mülkiyete ait konak, Kültür varlıkları Koruma Bölge Kurulu tarafından 2007-2008 yılları arasında tescillendi. Ancak Demirciler Konağına herhangi bir iyileştirme çalışması ya da restorasyon yapılmadı. Kaderine terk edilen konak mahalle sakinlerini de endişelendiriyor. Madde ve alkol kullananların meskeni olan konak, binadan koparak düşen parçalarla da mahalleliyi tedirgin ediyor. Öte yandan konak tescilli olduğu için yıkılamıyor. Mağdur olan mahalle sakinleri konağa dokunamadıkları için etrafta herhangi bir çalışma yapılamadığını evlerin sadece 3 kat yapılabildiğini söyleyerek yetkililerden yardım istedi.

"BİR GÜN BİRİNİN BAŞINA YIKILACAK"

Mahalle sakinlerinden Hayri Taşdemir, "Biz mahalle sakinleri olarak bu konaktan şikayetçiyiz. Bunun tarihi eserliği yok. Bütün mahalleyi gözden geçirdiğini zaman arka taraflara binalar yapıldı. Buraya bir tane müteahhit girmiyor, bir tane çocuk parkı yok. Bütün uyuşturucu kullanan, tiner kullanan insanlar hep burada. Her gün karakolluk, dövüş kavga olacak. Oraya kimse yanaşamıyor. Bir gün birinin başına yıkılacak ya da biri yakacak" dedi.

Tarihi konak madde bağımlılarının yuvası oldu

Turan Çağlar ise, konağın madde bağımlılarının yuvası olduğunu belirterek, "Konak atalarımız dedelerimiz zamanında yapılmış. 150 seneye dayanır. Bu mahallenin kaderiyle oynadılar. Bu konak tarihi bir konaktır ama şahıs malıdır. Burası sit alanı olduğundan dolayı hiçbir tarafa 3 kattan fazla ruhsat verilmiyor. Arka bloklarda 12 katlı binalar var. Her tarafından konakları yapılırken buraya neden sıra gelmedi. Burası kaderine terk edilmiş bir mahalle. Her taraf çöplük. Bomboş duruyor burada. Çocuklar hep camları kırıyor duvarları hep döküldü. Buraya konak demeye bin tane şahit lazım. Yıkılsın burası şimdi madde bağımlılarının yuvası oldu" diye konuştu.

(Demet Karakuş - Mert Taha Varol/İHA)

150 yıllık tarihi konak tehlike saçıyor
150 yıllık tarihi konak tehlike saçıyor
150 yıllık tarihi konak tehlike saçıyor

Alkol, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 150 yıllık tarihi konak tehlike saçıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Şebnem Şirin'i boğazını keserek öldüren katil zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı: Ne olduysa sabah oldu, hiçbir şey hatırlamıyorum 11:16 Şebnem Şirin'i boğazını keserek öldüren katil zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı: Ne olduysa sabah oldu, hiçbir şey hatırlamıyorum Hande Erçel, Amerika'daki pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu 11:12 Hande Erçel, Amerika'daki pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu Son dakika! Altının gram fiyatı 555 lira seviyesinden alıcı buluyor 11:06 Son dakika! Altının gram fiyatı 555 lira seviyesinden alıcı buluyor
5 büyük market fahiş fiyat artışlarını beraber organize etmişler 10:34 5 büyük market fahiş fiyat artışlarını beraber organize etmişler Öldürdüğü sevgilisini taksiyle İlçe emniyet müdürlüğüne götürdü 10:21 Öldürdüğü sevgilisini taksiyle İlçe emniyet müdürlüğüne götürdü Türkiye, Suriye çağrısı yapan Çin'e sert tepki gösterdi: İnsan haklarını ihlal edenlerden ders alacak değiliz 10:01 Türkiye, Suriye çağrısı yapan Çin'e sert tepki gösterdi: İnsan haklarını ihlal edenlerden ders alacak değiliz
Taksici isyan etti: Beşiktaş'a gitmem 40 dakika, bana yazık değil mi? 09:45 Taksici isyan etti: Beşiktaş'a gitmem 40 dakika, bana yazık değil mi? 25 yaşındaki genç kız, otel odasında erkek arkadaşı tarafından karnından bıçaklandı 09:13 25 yaşındaki genç kız, otel odasında erkek arkadaşı tarafından karnından bıçaklandı

Son Dakika Haberleri
11:17 Instagram'da yenilik! Link verme özelliği herkese açılıyor
11:16 Şebnem Şirin'i boğazını keserek öldüren katil zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı: Ne olduysa sabah oldu, hiçbir şey hatırlamıyorum
11:13 Van Gölü'nde yüzen canlıyı canavar sanan vatandaşlar hayal kırıklığına uğradı
11:12 Son Dakika: Merkez Bankası 2021 ve 2022 yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti
11:11 Hande Erçel, Amerika'daki pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu
11:06 Son dakika! Altının gram fiyatı 555 lira seviyesinden alıcı buluyor
10:59 Dolar kaç TL? Dolar ne kadar?
10:40 Son dakika! Güne yükselişle başlayan dolar 9,56'dan alıcı buluyor
10:33 5 büyük market fahiş fiyat artışlarını beraber organize etmişler
10:31 Son dakika gündem haberleri! Dünyada ve Türkiye'de yaşanan güncel olaylar
Instagram'da yenilik! Link verme özelliği herkese açılıyor Instagram'da yenilik! Link verme özelliği herkese açılıyor         
11:18
Van Gölü'nde yüzen canlıyı canavar sanan vatandaşlar hayal kırıklığına uğradı Van Gölü'nde yüzen canlıyı canavar sanan vatandaşlar hayal kırıklığına uğradı         
11:14
Son Dakika: Merkez Bankası 2021 ve 2022 yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti Son Dakika: Merkez Bankası 2021 ve 2022 yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti         
11:12
Grip vakaları arttı! Prof. Dr. Tufan Tükek uyardı: Günlük PCR test sayımız da ikiye katlandı Grip vakaları arttı! Prof. Dr. Tufan Tükek uyardı: Günlük PCR test sayımız da ikiye katlandı         
10:42
Vatandaşlar etkilendikleri dizi karakterlerinin soyadlarını almak istiyor Vatandaşlar etkilendikleri dizi karakterlerinin soyadlarını almak istiyor         
10:28
Beren Saat ön dişlerini yaptırdı, takipçileri ikiye bölündü Beren Saat ön dişlerini yaptırdı, takipçileri ikiye bölündü         
10:15
Zam öncesi akaryakıt almak isteyen vatandaşlar fırsatçılarla karşılaştı Zam öncesi akaryakıt almak isteyen vatandaşlar fırsatçılarla karşılaştı         
09:54
Mustafa Sarıgül'den açıklama: Biden'dan para alan muhalefet partisini ifşa edeceğim Mustafa Sarıgül'den açıklama: Biden'dan para alan muhalefet partisini ifşa edeceğim         
09:20
HDP'li Ömer Gergelioğlu'dan TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a tepki: Şahsi meseleni buraya getiremezsin HDP'li Ömer Gergelioğlu'dan TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a tepki: Şahsi meseleni buraya getiremezsin         
08:43
Sosyal medyada çok konuşulan muz yeme videosunu çeken 7 şahıs sınır dışı edilecek Sosyal medyada çok konuşulan muz yeme videosunu çeken 7 şahıs sınır dışı edilecek         
07:36
31 Aralık'a kadar sağlık çalışanlarına toplu taşıma ücretsiz olacak 31 Aralık'a kadar sağlık çalışanlarına toplu taşıma ücretsiz olacak         
07:34
Belediye personeli, onlarca köpeği diri diri gömdü Belediye personeli, onlarca köpeği diri diri gömdü         
00:43
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen makyajsız yakalandı! Görenler gözlerine inanamadı Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen makyajsız yakalandı! Görenler gözlerine inanamadı         
21:26
Mısır tarlasında yürüyen çobanlar, cenini kordon bağıyla birlikte buldu Mısır tarlasında yürüyen çobanlar, cenini kordon bağıyla birlikte buldu         
17:49
Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin, iş insanı Fevzi Tokat'ın torunu çıktı Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin, iş insanı Fevzi Tokat'ın torunu çıktı         
17:47
Devlet kanalında çalışan spikerden skandal! Anında kovuldu Devlet kanalında çalışan spikerden skandal! Anında kovuldu         
17:12
Evine sığınan kadınla uyurken zorla ilişkiye girdi, Evine sığınan kadınla uyurken zorla ilişkiye girdi, "Azgındım" savunması şaşkınlık yarattı         
14:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2021 11:33:18. #1.11#
SON DAKİKA: 150 yıllık tarihi konak tehlike saçıyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement