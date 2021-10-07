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154 Fidan Toprakla Buluştu - Son Dakika

154 Fidan Toprakla Buluştu

07.10.2021 15:55
154 Fidan Toprakla Buluştu

Cumhuriyet Mahallesinde İnegöl Belediyesi'nin hazırladığı alanda hayırsever bayanların temin ettiği 154 fidan toprakla buluştu.

Bir grup hayırsever bayanın ellerindeki fidanları dikmek adına İnegöl Belediyesinden yer talebinde bulunması üzerine, Cumhuriyet Mahallesinde yerleşim alanlarıyla sanayi bölgesini birbirinden ayıran hatta bulunan 4000 m2'lik alan Park Bahçeler Müdürlüğünce fidan dikimi için hazırlandı. Bugün hem hayırsever bayanlar hem de İnegöl Belediyesi ekipleri alana giderek 154 fidanı toprakla buluşturdu.

YEŞİLLER İÇERİSİNDE BİR İNEGÖL

Fidan dikimine Belediye Başkanı Alper Taban da beraberindeki AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, parti yöneticileri ve meclis üyeleri ile birlikte katıldı. Fidan dikimi sonrası bir açıklama yapan Başkan Alper Taban, "Cumhuriyet Mahallemiz bölgesinde daha önce de benzer şekilde ağaç dikim çalışması gerçekleştirmiştik. Bir tekrarını daha rezerv alanımız içerisinde gerçekleştiriyoruz bugün itibariyle. Malumunuz ne kadar yeşil alanlara ne kadar bu manada zenginliğe sahipseniz şehirlerimiz de o derece yaşanabilir, daha ferah, daha tercih edilen şehirler pozisyonunda oluyor. Dolayısıyla belediyemizin hedefleri arasında olan yeşiller içerisinde bir İnegöl şehrini hayata geçirebilmek adına öncelikli olarak planlarımızda yeşil alan olarak ayrılan alanların tamamını yeşil alana döndürmek için çalışmalarımızı yürütüyoruz" dedi.

Vatandaş belediye işbirliği ile bu alanın oluşturulduğunu vurgulayan Taban, "Bugün burada 4000 m2 alanda 154 adet fidanı toprakla buluşturuyoruz. Park bahçeler müdürlüğümüz aracılığıyla bu alan hazırlandı ancak fidanlar hayırseverlerimiz tarafından karşılandı. Kendileri isimlerinin zikredilmesini istemediler. Allah hayırlarını kabul etsin inşallah. Gelecekte bu ağaçlar büyüdüğünde gölgesinde vatandaşlarımız oturacak ve hayır dua gönderecekler. Belediye-vatandaş işbirliği içerisinde bu gibi ortak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bir tane amacımız var o da şehrimizi mevcut seviyesinden daha iyi bir noktaya götürerek vatandaşlarımızın da yaşamını en iyi şekilde idame ettiriyor olması" açıklamalarında bulundu.

154 Fidan Toprakla Buluştu

İnegöl Belediyesi, Alper Taban, Cumhuriyet, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 154 Fidan Toprakla Buluştu - Son Dakika


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