16 Ekim 2021 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

16 Ekim 2021 Atv Yayın Akışı

16 Ekim 2021 Cumartesi günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… ATV YAYIN AKIŞI 00:20 Kardeşlerim 03:20 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane 05:35 Maraşlı 07:30 atv’de Hafta Sonu 10:00 Kalp Yarası 13:20 Hayalet Avcıları 15:35 Bir Zamanlar Çukurova 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Kardeşlerim

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