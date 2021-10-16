16 Ekim 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

16 Ekim 2021 TRT spor Yayın Akışı

16 Ekim 2021 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 01:00 Spor Artı 02:00 Futbol Anadolu 04:00 Spor Artı 05:00 Başlama Vuruşu 06:58 İstiklal Marşı 07:00 İlk Baskı 08:50 Takvim Yaprakları 08:55 Hava Durumu 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:15 Süper Lig Özetler 09:50 TFF 1. Lig Goller 10:00 Spor Bülteni 10:55 Efsanelerin İzinde 11:00 Spor Manşet 12:30 Gün Ortası 13:30 İtalya Seri A Goller 13:40 İspanya La Liga Goller 13:50 İngiltere Premier Lig Goller 14:00 Spor Stüdyosu 16:00 Gündem Futbol 17:50 Süper Lig Goller 18:00 Spor Merkezi 20:00 Dakika Skor 20:45 % 100 Futbol Devre Arası 21:00 Dakika Skor 22:00 % 100 Futbol 23:00 İleri Üçlü

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