16 Ekim 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

16 Ekim 2021 Trt1 Yayın Akışı

16 Ekim 2021 Cumartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT1 YAYIN AKIŞI 00:00 Kıbrıs Zafere Doğru 02:25 Bizim Köyün Kızları 04:30 Muhteşem Kraliçe 05:35 Yeşil Deniz 08:25 Bizim Köyün Kızları 09:25 Masumlar Apartmanı 12:30 Kıbrıs Zafere Doğru 16:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 19:00 Ana Haber 20:00 Gönül Dağı

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