Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular
01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
04:00 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa
06:15 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa
09:45 Hayalimdeki Değişim
10:30 Süper 1 Takım
10:45 Masterchef Türkiye 2021
15:15 Kırmızı Oda
20:00 O Ses Türkiye
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 16 Ekim 2021 Tv8 Yayın Akışı - Son Dakika