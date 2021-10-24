16. Hartum Uluslararası Kitap Fuarı kapılarını açtı - Son Dakika

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Sudan'da bu sene 16'ncısı düzenlenen Hartum Uluslararası Kitap Fuarı açıldı.

Başkent Hartum'daki Burri Fuar alanında gerçekleştirilen etkinliğin açılışı, Kültür ve Enformasyon Bakanı Hamza Belul tarafından yapıldı.

Dışişleri Bakanı Meryem Sadık el-Mehdi ile birçok ülkenin büyükelçisi de açılışa katıldı.

Hartum Uluslararası Kitap Fuarı Müdürü Hatim İlyas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, farklı ülkelerden 200'ün üzerinde yayınevi ve kültür merkezinin katıldığını, ilgiden memnun olduklarını söyledi.

Türk kültürü yoğun ilgi görüyor

Fuarda, Hartum Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) Türk kültürünün tanıtıldığı standı katılımcılardan yoğun ilgi görüyor.

YEE personeli Ebuzer es-Seyyid, "Ziyaretçilerimizi Türkçe, okçuluk ve ebru gibi faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirdik." diyerek, ebru sanatının büyük beğeni topladığını ifade etti.

Ziyaretçilerden Babikir et-Tayyib, her yaşa hitap eden kitapları bulmanın mümkün olduğunu dile getirdi.

Fuara her yıl katıldığını belirten Tayyib, bu sene Sudan'ın tarihi ve şu anki durumuyla ilgili kitaplara ilgi duyduğunu anlattı.

Kitapseverlerden Fahreddin Tacussir ise bu yıl kitap fiyatlarının yüksek olmasından yakındı.

Yemenli Ali Mansur el-Haşimi de "Bu fuar, Sudan halkının entelektüel olgunluğunu gösteriyor." dedi.

8 aydır ülkede bulunan Endonezyalı Salahaddin Eyyubi, "Fuara geldiğimde çok şaşırdım. Çok güzel kitaplar gördüm." ifadelerini kullandı.

Fuarın kapıları 1 Kasım'a kadar kitapseverlere açık olacak.???????