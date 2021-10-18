BASIN BÜLTENİ (2021/168)
18.10.2021 16:02
Fethiye İlçe J. K. lığı JASAT Timleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu, hakkında "birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma" suçundan (16) yıl (4) ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan İ. E. isimli şahıs 14. 10. 2021 günü saat 10.
Fethiye İlçe J. K. lığı JASAT Timleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu, hakkında "birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma" suçundan (16) yıl (4) ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan İ. E. isimli şahıs 14. 10. 2021 günü saat 10. 40 sıralarında Yanıklar Mahallesinde JASAT Timleri tarafından yapılan operasyon ile yakalanmıştır. İ. E. isimli şahıs tamamlanan adli işlemlerin ardından C. Savcılığına sevk edilerek tutuklanmış ve Eşen Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
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