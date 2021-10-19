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17 bin hektar alana sahip Hatila Milli Parkı'nın 700 hektarlık alanı istilacı böcekler tarafından kuşatılmış durumda - Son Dakika

17 bin hektar alana sahip Hatila Milli Parkı'nın 700 hektarlık alanı istilacı böcekler tarafından kuşatılmış durumda

19.10.2021 10:51

17 bin hektar alana sahip Hatila Milli Parkı'nın 700 hektarlık alanı istilacı böcekler tarafından kuşatılmış durumda 985 futbol sahası büyüklüğündeki ormanlık alana 2 bin adet feromon tuzağı asıldı Artvin Orman Bölge Müdürlüğü dumansız orman yangınıyla mücadeleyi sürdürüyor Artvin Orman...

17 bin hektar alana sahip Hatila Milli Parkı'nın 700 hektarlık alanı istilacı böcekler tarafından kuşatılmış durumda

985 futbol sahası büyüklüğündeki ormanlık alana 2 bin adet feromon tuzağı asıldı

Artvin Orman Bölge Müdürlüğü dumansız orman yangınıyla mücadeleyi sürdürüyor

ARTVİN - Artvin Orman Bölge Müdürlüğü Hatila Vadisi Milli Parkında bulunan 986 futbol sahası büyüklüğüne eş değer, 700 hektarlık alana, 2 bin feromon tuzağı asarak, ormanları tehdit eden zararlı böceklerle mücadeleyi sürdürüyor.

Hatila Vadisinde yer alan ormanlar, "Ips typographus" isimli sekiz dişli kabuk böcek istilasıyla karşı karşıya. 17 bin hektar alana sahip Hatila Milli Parkı'nın 700 hektarlık alanı istilacı böcek tarafından kuşatılmış durumda. 6 yılda, 70 kat artan zararlı böceklere karşı Artvin Orman Bölge Müdürlüğü mücadelelerine devam ediyor.

1984 yılında Gürcistan sınırlarından ülkemize giriş yaparak Rize, Trabzon, Giresun, Ordu iline kadar Ladin ormanlarımıza zarar veren "Ips typographus" (sekiz dişli kabuk böceği) 'ne karşı 2003-2010 yılları arasında Hatila Vadisinde yapılmış olan mekanik, biyolojik ve biyoteknik mücadele sonrasında yaklaşık 300 milyon böcek etkisiz hale getirildi.

Biyoteknik mücadele kapsamında Milli Park sahasında yer alan ve zarar gören ormanlık alanlarda sekiz dişli dev kabuk böceği ile ilgili mücadele kapsamında 'Feromon' adı verilen tuzaklar uygulanıyor. Feromon emdirilmiş kapsüller, karşı cinsin salgıladığı kokuyu yayarak böcekleri tuzaklara çekerken, tuzaklar, kapsüle gelen böceklerin yakalanmasını sağlıyor.

Asılan tuzaklara düşen zararlı böcekler haftada bir toplanırken, bu yıl içerisinde sadece bu alanda şimdiye kadar yaklaşık 7 milyon yüz elli bin adet zararlı böcek yakalanarak imha edildi. Orman Bölge müdürlüğü ekipleri tarafından bahar döneminden itibaren Biyoteknik mücadelenin devam edeceği öğrenildi.

17 bin hektar alana sahip Hatila Milli Parkı'nın 700 hektarlık alanı istilacı böcekler tarafından kuşatılmış durumda
17 bin hektar alana sahip Hatila Milli Parkı'nın 700 hektarlık alanı istilacı böcekler tarafından kuşatılmış durumda
17 bin hektar alana sahip Hatila Milli Parkı'nın 700 hektarlık alanı istilacı böcekler tarafından kuşatılmış durumda
17 bin hektar alana sahip Hatila Milli Parkı'nın 700 hektarlık alanı istilacı böcekler tarafından kuşatılmış durumda

Orman Bölge Müdürlüğü, Futbol, Artvin, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 17 bin hektar alana sahip Hatila Milli Parkı'nın 700 hektarlık alanı istilacı böcekler tarafından kuşatılmış durumda - Son Dakika


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SON DAKİKA: 17 bin hektar alana sahip Hatila Milli Parkı'nın 700 hektarlık alanı istilacı böcekler tarafından kuşatılmış durumda - Son Dakika
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