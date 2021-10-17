17 Ekim 2021 Ntv Yayın Akışı - Son Dakika

17 Ekim 2021 Ntv Yayın Akışı

17 Ekim 2021 Pazar günü Ntv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Ntv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Ntv yayın akışında neler var merak ediliyor. Ntv kanalında bugün neler var?

Ntv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Ntv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… NTV YAYIN AKIŞI 00:00 Haber Bülteni 00:30 Tekno Hayat (Tekrar) 00:55 Hava Durumu 01:00 Haber Bülteni 01:10 Hava Durumu 01:15 Halkın Mutfağı (Tekrar) 02:00 Haber Bülteni 02:10 Hava Durumu 02:15 Ayrıcalıklı Rotalar (Tekrar) 03:00 Haber Bülteni 03:10 Hava Durumu 03:15 Çarşı Pazar Ekonomi (Tekrar) 04:00 Haber Bülteni 04:45 Lifestyle 04:50 Laf Aramızda 04:55 Hava Durumu 05:00 Haber Bülteni 05:10 Hava Durumu 05:15 NTV Belgesel Kuşağı Evrenin İşleyişi (4. Sezon 6. Bölüm) Tekrar How To Universe Works 06:00 Haber Bülteni 06:10 Hava Durumu 06:15 Gel Zaman Git Zaman (Tekrar) 07:00 Haber Bülteni 07:30 Hava Durumu 07:35 Gece Gündüz (Tekrar) 07:50 Laf Aramızda 08:00 Haber Bülteni 08:15 Mete Çubukçu İle Pasaport (Tekrar) 08:54 Hava Durumu 09:00 Haber Bülteni 09:15 Taş Gaste (Tekrar) 09:55 Hava Durumu 10:00 Haber Bülteni 10:40 Spor 10:50 Lifestyle 10:55 Hava Durumu 11:00 Haber Bülteni 11:10 Spor 11:15 Halkın Mutfağı (Tekrar) 11:55 Hava Durumu 12:00 Haber Bülteni 12:20 Spor 12:30 Hayatın Senin Elinde (Tekrar) 12:55 Hava Durumu 13:00 Haber Bülteni 13:50 Lifestyle 13:55 Hava Durumu 14:00 Haber Bülteni 14:15 Kırılma Anı 14:55 Hava Durumu 15:00 Haber Bülteni 15:10 Spor 15:20 Çarşı Pazar Ekonomi (Tekrar) 15:55 Hava Durumu 16:00 Haber Bülteni 16:10 Tekno Hayat (Tekrar) 16:40 Hava Durumu 16:45 N Futbol Devre Arası 17:00 Haber Bülteni 17:35 Spor 17:45 Laf Aramızda 17:49 Hava Durumu 17:55 N Futbol 18:00 N Futbol 18:55 Hava Durumu 19:00 Haber Bülteni 19:10 0-->100 19:40 Hava Durumu 19:45 N Futbol Devre Arası 20:00 Ana Haber 20:50 Hava Durumu 20:55 N Futbol 21:55 Hava Durumu 22:00 Haber Bülteni 22:50 Laf Aramızda 22:55 Hava Durumu 23:00 Haber Bülteni 23:15 NTV Belgesel Kuşağı Evrenin İşleyişi (4. Sezon 6. Bölüm) How To Universe Works 23:55 Hava Durumu

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