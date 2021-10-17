17 Ekim 2021 Star Yayın Akışı - Son Dakika

17 Ekim 2021 Star Yayın Akışı

17 Ekim 2021 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… STAR YAYIN AKIŞI 00:45 Ada Masalı 03:30 Kiralık Aşk 05:30 Medcezir 08:15 Çizgi Film Kuşağı 08:45 Güldüy Güldüy Show Çocuk 11:00 Tülin Şahin ile Moda 12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk 14:00 Bir Demet Tiyatro 15:45 En Güzel Bölüm 16:00 Kiralık Aşk 18:45 Star Haber 20:00 Aykut Enişte 22:30 Aykut Enişte

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