Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
02:00 Aktüel Futbol
04:30 Menemenspor A.Ş. - Yılport Samsunspor
06:10 Süper Lig Özetler
06:25 TFF 1. Lig Özetler
06:35 FIFA Magazin
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Bereket Sigorta Ümraniyespor - Eyüpspor
08:40 Süper Lig Özetler
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Spor Sabahı
10:00 Spor Bülteni
10:20 Filenin Sultanları Sebat Belgeseli
10:55 Takvim Yaprakları
11:00 Avrupa Stüdyosu
11:55 Spor Kitaplığı
12:00 Spor Hafta Sonu
13:25 Ankara Keçiörengücü - Kocaelispor
15:30 Spor Hafta Sonu
15:55 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Altınordu
16:45 % 100 Futbol Devre Arası
17:00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Altınordu
18:00 % 100 Futbol
18:55 Bursaspor - Beypiliç Boluspor
19:45 % 100 Futbol Devre Arası
20:00 Bursaspor - Beypiliç Boluspor
21:00 % 100 Futbol
22:00 Teknik Analiz
23:00 Futbol Gecesi
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 17 Ekim 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika