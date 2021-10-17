17 Ekim 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

17 Ekim 2021 Trt1 Yayın Akışı

17 Ekim 2021 Pazar günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT1 YAYIN AKIŞI 00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi 01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı 01:45 Masumlar Apartmanı 03:55 Muhteşem Kraliçe 05:00 Yeşil Deniz 07:30 Bizim Köyün Kızları 08:30 Payitaht Abdülhamid 11:50 Enine Boyuna 13:00 Ailenin Yeni Üyesi 14:20 Kıbrıs Zafere Doğru 18:00 Ana Haber 18:30 Mevlid Kandili 20:30 Teşkilat 23:50 3'te 3

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