17 yaşındaki Hatice'den 5 gündür haber alınamıyor - Son Dakika

Gaziantep'te yaşayan 17 yaşındaki Hatice Ateş'ten 5 gündür haber alınamıyor.

Gaziantep'te yaşayan 17 yaşındaki Hatice Ateş bir arkadaşının doğum gününe gideceğini söyleyerek evden çıktı. Bir daha eve dönmeyen Hatice'nin babası Adil Ateş, kızının psikolojik sorunları olduğunu söyleyerek, yetkililerden yardım istedi. Kızının Cuma gününden beri kayıp olduğunu söyleyen Baba Adil Ateş, "Kızım Cuma günü akşamüstü saat 17.00 gibi 9 yaşındaki erkek kardeşini de yanına alarak bir arkadaşının doğum gününe gideceğim diyerek evden çıktı. Şuana kadar da kızım kayıp. Kardeşini getirip kapıya bırakıp gitmiş. Bu 2 yıl içerisinde kızım daha öncede evden kaçtı. 11 defa evden kaçtı. Bazılarında kendisi döndü bazılarında ise polisler bulup getirdi. Kızımın psikolojik sorunları var. Savcılık tarafından psikolojik destek görünmesi istenilen ve ayda bir ruh sağlığı derslerine gitmesi gereken ama bu tedbir kararlarından birçoğuna uymayan biridir. Kızımın bulunup boynuna sarılmak istiyorum. Tedavisi için ne gerekiyorsa yapmak istiyorum. Ben eşimle ayrı yaşıyorum. Eşim bana 19 yaşlarında bir erkek çocuğun gelerek doğum günüme gideceğiz diyerek kızının götürüldüğünü söyledi. Şuan Cuma gününden beri kızım kayıptır. Telefonunu bir açıyor bir kapatıyor. Annesi mesajlar atıyor ancak cevap vermiyor. Kızımın desteğe ihtiyacı var. Yetkililerden kızımın bir an önce bulunmasını istiyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP