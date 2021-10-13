17 yaşındaki Zehranur'dan haber alınamıyor (2) - Son Dakika

OTOSTOP YAPARKEN İKİ ARKADAŞIYLA BİRLİKTE BULUNDU

Manisa'da dün öğle saatlerinden bu yana kendisinden haber alınamayan Zehranur Sezer, İzmir'de bir kız ve bir de erkek arkadaşıyla otostop yaptığı sırada polis ekiplerince bulundu. Zehranur Sezer ve arkadaşları Buca Emniyeti Çocuk Şube Müdürlüğüne getirildi. Burada ifadesine başvurulan Zehranur'un, ailesinin kendisine kötü davrandığını ve ailesinde kalmak istemediğini söylediği iddia edildi. İzmir'de bir yurda yerleştirilen Zehranur'un, bir süre burada kalacağı öğrenildi.

Ersan ERDOĞAN/MANİSA, -