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17 yaşındaki Zehranur'dan haber alınamıyor (2) - Son Dakika

17 yaşındaki Zehranur'dan haber alınamıyor (2)

13.10.2021 22:41
17 yaşındaki Zehranur'dan haber alınamıyor (2)

OTOSTOP YAPARKEN İKİ ARKADAŞIYLA BİRLİKTE BULUNDUManisa'da dün öğle saatlerinden bu yana kendisinden haber alınamayan Zehranur Sezer, İzmir'de bir kız ve bir de erkek arkadaşıyla otostop yaptığı sırada polis ekiplerince bulundu.

OTOSTOP YAPARKEN İKİ ARKADAŞIYLA BİRLİKTE BULUNDU

Manisa'da dün öğle saatlerinden bu yana kendisinden haber alınamayan Zehranur Sezer, İzmir'de bir kız ve bir de erkek arkadaşıyla otostop yaptığı sırada polis ekiplerince bulundu. Zehranur Sezer ve arkadaşları Buca Emniyeti Çocuk Şube Müdürlüğüne getirildi. Burada ifadesine başvurulan Zehranur'un, ailesinin kendisine kötü davrandığını ve ailesinde kalmak istemediğini söylediği iddia edildi. İzmir'de bir yurda yerleştirilen Zehranur'un, bir süre burada kalacağı öğrenildi.

Ersan ERDOĞAN/MANİSA, -


Manisa, Polis, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: 17 yaşındaki Zehranur'dan haber alınamıyor (2) - Son Dakika
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