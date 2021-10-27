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177 internet sitesine erişim engellendi - Son Dakika

177 internet sitesine erişim engellendi

27.10.2021 09:43
177 internet sitesine erişim engellendi

Adana'da kurumların isimlerini kullanarak vatandaşların kredi kartı bilgileri, şifreleri ile sosyal medya hesaplarının ele geçirilmesi maksadıyla oluşturulan, yasa dışı bahis oynatılan, müstehcen ve fuhuş amaçlı kullanılan 177 internet sitesine erişim engellendi.

Adana'da kurumların isimlerini kullanarak vatandaşların kredi kartı bilgileri, şifreleri ile sosyal medya hesaplarının ele geçirilmesi maksadıyla oluşturulan, yasa dışı bahis oynatılan, müstehcen ve fuhuş amaçlı kullanılan 177 internet sitesine erişim engellendi.

Adana Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Adana İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, internet üzerinden işlenen suçlarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucu vatandaşların cep telefonlarına, e-mail adreslerine ve sosyal medya hesaplarına reklam linki göndermek suretiyle hediye çeki verileceği, HGS yükleneceği, kart aidatı iadesi, pandemi yardımı, kontur yüklemesi yapılacağı, Covid-19 aşı randevusu verileceğinden bahisle kurumların isimlerini ve simgelerini kullanmak suretiyle vatandaşların kredi kartı bilgilerini, şifreleri ile sosyal medya hesaplarının ele geçirilmesi maksadıyla oluşturulan 8 adet internet sitesi tespit edildi. Söz konusu internet siteleri ilgili birimlere bildirilerek erişime engellenmesi sağlandı.

7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet ettiği belirlenen 110 adet internet sitesi ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 226 (Müstehcenlik) ve 227 (Fuhuş) maddelerine muhalefet ettiği belirlenen 57 adet internet sitesi belirlendi. İnternet siteleri ilgili birimlere bildirilerek erişime engellendi.

Terör örgütlerini övücü, Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhine kamuoyunu yanıltıcı, haksız ve olumsuz algı oluşturucu yayın yaptığı tespit edilen 2 adet internet sitesi tespit edildi. Adli makamlara başvuruda bulunularak, söz konusu internet sitelerinin erişime engellenmesi sağlandı.

İnternet üzerinde sosyal medya paylaşım platformlarında herkese açık bir şekilde uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirme suçunu işlediği tespit edilen 16, Cumhurbaşkanına hakaret 2, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılamadan 4 ve terör örgütlerinin propagandasını yapma suçunu işlediği tespit edilen 25 sosyal medya hesabının aktif kullanıcılarına ait kimlik bilgileri tespit edilip 48 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - ADANA

Kredi Kartı, İnternet, Adana, Medya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 177 internet sitesine erişim engellendi - Son Dakika


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