Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 V. Karagümrük - M. Başakşehir
01:45 Süper Lig Haftanın Golleri
02:00 FTA Antalyaspor - A. Demirspor
03:45 Süper Lig Haftanın Golleri
04:00 Arşiv Süper Lig: Trabzonspor - Fenerbahçe
04:45 Arşiv Süper Lig: M. Başakşehir - Beşiktaş
05:15 Süper Lig Haftanın Golleri
05:30 Sporun Mabetleri
06:00 Taraftar
06:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri
06:45 Benim 11'im İlhan Parlak
07:00 Yeni Gün
09:00 İH Konyaspor - A. Alanyaspor
09:00 Galatasaray - İH Konyaspor
10:45 Benim 11'im İlhan Parlak
10:45 Süper Lig Haftanın Golleri
11:00 beIN Manşet
12:30 Nostalji Maçlar: Akhisarspor - Galatasaray
12:30 Nostalji Maçlar: Beşiktaş - Ç. Rizespor
13:30 Arşiv Süper Lig: A. Alanyaspor - Y. Kayserispor
14:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri
14:15 Süper Lig Haftanın Golleri
14:30 Arşiv Süper Lig: Galatasaray - İh Konyaspor
14:30 500 Great Goals Show
15:00 500 Great Goals Show
15:00 Dg Sivasspor - Fta Antalyaspor
15:30 Arşiv Süper Lig: A. Alanyaspor - Y. Kayserispor
15:30 Football's Greatest
16:00 Trabzonspor - Fenerbahçe
16:00 Beşiktaş - DG Sivasspor
17:45 Süper Lig Haftanın Golleri
17:45 1 Yıldız 10 Gol
18:00 Süper Hikayem
18:00 Süper Lig Haftasi
18:30 İstatistik Bankası
19:00 Farklı Açı
19:00 beIN Süper Lig
20:00 A. Hatayspor - Gaziantep FK
20:00 Arşiv Süper Lig: Trabzonspor - Fenerbahçe
20:45 Süper Lig Haftanın Golleri
21:00 Kuşak Çatışması
22:00 Süper Hikayem
22:00 beIN Süper Lig
23:00 Sporun Mabetleri
23:30 İstatistik Bankası
23:30 Trio
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 18 Ekim 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika