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18 Ekim 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

18 Ekim 2021 TRT spor Yayın Akışı

18.10.2021 06:42
18 Ekim 2021 TRT spor Yayın Akışı

18 Ekim 2021 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 Taktik Analiz

04:00 Spor Artı

05:00 İleri Üçlü

06:58 İstiklal Marşı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 2022 Dünya Kupası Elemeleri Özetler

09:45 İtalya Serie A Goller

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Kitaplığı

11:00 Spor Manşet

12:30 Gün Ortası

13:30 A Milli Futbol Takımı Özetler

13:55 Takvim Yaprakları

14:00 TBMM-TV

17:50 İspanya La Liga Goller

18:00 Spor Merkezi

19:15 Filenin Sultanları Sebat Belgeseli

19:55 Hava Durumu

20:00 Spor Akşamı

21:00 Futbol Aklı

23:00 Aktüel Futbol

18 Ekim 2021 TRT spor Yayın Akışı

2022 Dünya Kupası, İstiklal Marşı, Hava Durumu, Trt, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 18 Ekim 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 18 Ekim 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
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