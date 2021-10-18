Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:10 Kıbrıs Zafere Doğru
03:55 Yeşil Deniz
05:45 Tek Yürek
09:00 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
10:30 Kalk Gidelim
13:00 Bizim Köyün Kızları
16:30 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
23:15 Dünyanın Merkezine Yolculuk
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 18 Ekim 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika