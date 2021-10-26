Üye Girişi
18 safkan Arap tayı açık artırmada 8 milyon 290 bin liraya satıldı - Son Dakika

18 safkan Arap tayı açık artırmada 8 milyon 290 bin liraya satıldı

26.10.2021 15:39
18 safkan Arap tayı açık artırmada 8 milyon 290 bin liraya satıldı

TARIM İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (TİGEM) satışa çıkardığı 18 safkan Arap tayı, toplam 8 milyon 290 bin TL'ye satıldı.

TARIM İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (TİGEM) satışa çıkardığı 18  safkan Arap tayı, toplam 8 milyon 290 bin TL'ye satıldı. TİGEM'in İstanbul Veliefendi Hipodrumu'nda düzenlediği açık artırmada, en yüksek ücret 780 bin lira ile Tuncaybey adlı safkan Arap tayına ödendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne (TİGEM) bağlı Karacabey Tarım İşletmesi'nde yetiştirilen safkan Arap yarış tayları, satışa çıkarıldı. Toplam 18 tayın satıldığı açık artırmalarda TİGEM, 8 milyon  290  bin TL gelir elde etti. Taylar, 180 ile 780  bin TL arasında değişen fiyatlardan alıcı buldu. Yapılan açık artırmada 'Tuncaybey' isimli tay, 780 bin TL'ye Fethi Polat'a satıldı.

"BU GELİR REKOR OLDU"

Satış hakkında bilgi veren TİGEM Genel Müdür Yardımcısı Ali Osman Kıyak, "Karacabey yetiştirmemiz 18 baş elit tayın satışını gerçekleştirdik. 18 baş elit taydan 8 milyon 390 bin lira bir gelir elde ettik. Bu gelir rekor oldu. Geçen yıl yaklaşık 248 taydan 33 milyon lira gelir elde etmişken bu yıl 273 taydan 45 milyon lira gelir elde etmiş olduk. Tarım ve Orman Bakanlığımız ve TİGEM Genel Müdürlüğümüz için iyi bir satış oldu. Burada birlikte TİGEM'in kalitesini görmüş olduk. At alan arkadaşlarımıza hayırlı olsun diyoruz. Biz 3 tane işletmemizde safkan arap atı yetiştiriciliği yapıyoruz. Bunların tarihi Osmanlı'ya dayanıyor. Dolayısıyla orijinallerin tamamı bizim elimizde. Osmanlı'dan günümüze gelen değeri korumuş oluyoruz. Oldukça iyi rağbet görüyor bu durum TİGEM'in kalitesini gösteriyor. En yüksek satılan tayımız Tuncaybey oldu, 780 bin liraya satıldı, en düşük satılan da 200 bin liraya satıldı. Atların satış ortalaması da 466 bin lira gibi bir fiyat oldu" diye konuştu.

"450 BİN LİRAYA ALDIM"

450 bin liraya at satın alan Sami Doğan, "Işık Gece isimli atı satın aldım. Daha önce kafamızda 2 at belirlemiştik, birincisi nasip olmadı ikincisini alabildik. 450 bin TL'ye aldık atlar değerini bulursa daha iyi olacak. Biz maddiyat düşünmüyoruz daha önemli olan atların başarısı ve atlar bizim evlatlarımız gibi" dedi.

"BİRAZ PAHALIYA GELDİ AMA HAYIRLISI OLSUN"650 bin liraya Haznedar isimli atı satın alan  Ferhan Göktürk "Güzel bir duygu, biraz pahalıya geldi ama hayırlısı olsun. Atımız yarışa hazırlanacak umarım ayakları iyidir" diye konuştu.


18 safkan Arap tayı açık artırmada 8 milyon 290 bin liraya satıldı
18 safkan Arap tayı açık artırmada 8 milyon 290 bin liraya satıldı
18 safkan Arap tayı açık artırmada 8 milyon 290 bin liraya satıldı
18 safkan Arap tayı açık artırmada 8 milyon 290 bin liraya satıldı
18 safkan Arap tayı açık artırmada 8 milyon 290 bin liraya satıldı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Türk Lirası, Tarım, Arap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 18 safkan Arap tayı açık artırmada 8 milyon 290 bin liraya satıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kadın çalışanının kafasına silah dayayan banka müdürünün tehditleri dava dosyasında: Ölmeye öldürmeye geliyorum 15:35 Kadın çalışanının kafasına silah dayayan banka müdürünün tehditleri dava dosyasında: Ölmeye öldürmeye geliyorum Ümitcan Uygun, Aleyna'yı dövüp canlı yayın açmasının hesabını verecek 15:26 Ümitcan Uygun, Aleyna'yı dövüp canlı yayın açmasının hesabını verecek Eşinin ihaneti sonrası canlı yayına katılan Berdan Mardini, çarpıcı açıklamalarda bulundu 15:23 Eşinin ihaneti sonrası canlı yayına katılan Berdan Mardini, çarpıcı açıklamalarda bulundu
Sosyal medyada 15:14 Sosyal medyada "Kılıçdaroğlu adayını buldu" iddiası olay oldu: 2. Ekmeleddin mi geliyor? Süper Lig'de zirve değişti! Trabzonspor ve Beşiktaş favoriler arasında 15:02 Süper Lig'de zirve değişti! Trabzonspor ve Beşiktaş favoriler arasında Lastikçi ustası patron, işten çıkmak isteyen çırağını acımadan hortumla dövdü 14:40 Lastikçi ustası patron, işten çıkmak isteyen çırağını acımadan hortumla dövdü
Cumhurbaşkanına Tanju Özcan'dan destek: Arkasında durmaya hazırım, büyükelçiler istenmeyen kişi ilan edilmeli 14:28 Cumhurbaşkanına Tanju Özcan'dan destek: Arkasında durmaya hazırım, büyükelçiler istenmeyen kişi ilan edilmeli Bakan Soylu 13:21 Bakan Soylu "İnşallah Cumhurbaşkanımız kızmaz" diyerek bir anısını anlattı

Son Dakika Haberleri
15:26 Ümitcan Uygun, Aleyna'yı dövüp canlı yayın açmasının hesabını verecek
15:22 Eşinin ihaneti sonrası canlı yayına katılan Berdan Mardini, çarpıcı açıklamalarda bulundu
15:17 Emekli astsubay, karısını silahla vurarak öldürüp aynı silahla intihar etti
15:14 Sosyal medyada "Kılıçdaroğlu adayını buldu" iddiası olay oldu: 2. Ekmeleddin mi geliyor?
15:02 Süper Lig'de zirve değişti! Trabzonspor ve Beşiktaş favoriler arasında
15:01 Son Dakika! Suriye-Irak tezkeresine CHP'den "Hayır" oyu
14:37 Erdoğan'ın "Her evde araba var" sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt gecikmedi: Vatandaşın kaç lira vergi ödediğini biliyor musun sen?
14:24 Dijital Türk lirasının gelecek yıl hayata geçirilmesi bekleniyor
14:21 Son Dakika: Voleybol Federasyonu'nda Mehmet Akif Üstündağ yeniden başkan seçildi
14:20 Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları 121,3 milyar dolara yükseldi
İhanete uğradığı iddia edilen Bahar Şahin'den Dorukhan'a çok ağır gönderme İhanete uğradığı iddia edilen Bahar Şahin'den Dorukhan'a çok ağır gönderme         
15:38
Annesinden öğrendiği 100 yıllık yöresel ekmek sayesinde kendi işini kurdu Annesinden öğrendiği 100 yıllık yöresel ekmek sayesinde kendi işini kurdu         
15:31
Müge Anlı'da Aşk-ı Memnu olayı! Kocasının suç makinesi yeğeniyle kaçan kadının anlattıkları pes dedirtti Müge Anlı'da Aşk-ı Memnu olayı! Kocasının suç makinesi yeğeniyle kaçan kadının anlattıkları pes dedirtti         
15:23
Emekli astsubay, karısını silahla vurarak öldürüp aynı silahla intihar etti Emekli astsubay, karısını silahla vurarak öldürüp aynı silahla intihar etti         
15:18
E-5'in yanında 30 yıldır devam eden organik tarım! Aracı olmadan elden sofralara gidiyor E-5'in yanında 30 yıldır devam eden organik tarım! Aracı olmadan elden sofralara gidiyor         
15:12
Son Dakika! Suriye-Irak tezkeresine CHP'den Son Dakika! Suriye-Irak tezkeresine CHP'den "Hayır" oyu         
15:01
"Doğa manzaralı" diyerek bodrum katında yer alan, 12 metrekarelik daireye 1.250 lira kira istedi         
14:35
ORC Araştırma'nın patronundan dikkat çeken paylaşım: AK Parti'nin oy kaybı 10 puanın üzerinde ORC Araştırma'nın patronundan dikkat çeken paylaşım: AK Parti'nin oy kaybı 10 puanın üzerinde         
13:23
Suriyeli Ahmet, muz yediği görüntüleri paylaşan yurttaşları adına özür diledi Suriyeli Ahmet, muz yediği görüntüleri paylaşan yurttaşları adına özür diledi         
13:02
150 yıl önce bir gurbetçi tarafından kente getirildi! Almak için metrelerce kuyruğa giriyorlar 150 yıl önce bir gurbetçi tarafından kente getirildi! Almak için metrelerce kuyruğa giriyorlar         
12:27
Türkiye'nin ünlü zincir marketinde çekilen görüntüler tepkilere sebep oldu Türkiye'nin ünlü zincir marketinde çekilen görüntüler tepkilere sebep oldu         
12:18
Edirnekapı Şehitliği'nde genç çiftlerin uygunsuz görüntüleri vatandaşları çileden çıkardı Edirnekapı Şehitliği'nde genç çiftlerin uygunsuz görüntüleri vatandaşları çileden çıkardı         
11:49
Tuba Büyüküstün, evladını kaybeden eski sevgilisi Sami Saydan'ı yalnız bırakmadı Tuba Büyüküstün, evladını kaybeden eski sevgilisi Sami Saydan'ı yalnız bırakmadı         
11:45
100 bin lira değerindeki pırlantaları çalınan avukat, hırsızı bulduğuna sevinemedi 100 bin lira değerindeki pırlantaları çalınan avukat, hırsızı bulduğuna sevinemedi         
11:03
1075 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar hapishanede tarz değiştirdi! İşte güncel görüntüsü 1075 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar hapishanede tarz değiştirdi! İşte güncel görüntüsü         
10:41
Hakemler skandal kararı yorumladı: Galatasaray'ın penaltısı tekrar edilmeliydi Hakemler skandal kararı yorumladı: Galatasaray'ın penaltısı tekrar edilmeliydi         
10:32
WhatsApp'tan milyonlarca kullanıcısını ilgilendiren haber! Uygulama 1 Kasım'dan itibaren bu telefonlarda kullanılmayacak WhatsApp'tan milyonlarca kullanıcısını ilgilendiren haber! Uygulama 1 Kasım'dan itibaren bu telefonlarda kullanılmayacak         
08:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2021 15:45:21. #1.12#
SON DAKİKA: 18 safkan Arap tayı açık artırmada 8 milyon 290 bin liraya satıldı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement