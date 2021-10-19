18 yaşında 22 suç kaydı çıktı - Son Dakika

Denizli'de motorize polis ekiplerinin şüphe üzerine durdukları ve üzerinde eroin ele geçirilen 18 yaşındaki gencin, 22 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre; Denizli'nin Merkezefendi İlbade Mahallesinde uygulama yapan motorize polis ekipleri, şüphelendikleri motosikletli sürücüyü durdurdu. Şahsın üst araması sonucunda 1grama yakın. Uyuşturucu madde olan eroin çıktı. Şüpheli şahsın kimlik sorgulaması sonucu araması olduğu ve 22 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Araması olan şahsın kullandığı motosiklettin ise plakasının başka araca ait olduğu ve ehliyettin bulunmadığı tespit edildi.

Olay yerine çağrılan trafik ekipleri ehliyetsiz motosikleti kullanmaktan ve başka bir plaka ile trafiğe çıkmaktan toplam 11bin TL para ceza yazıldı. Muhammet Şen (18) ifadesi alınmak üzere Çınar Karakolu'na götürüldü. - DENİZLİ