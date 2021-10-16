18 yaşındaki Kerim'in cinayet şüphelisi kuzeni tutuklandı - Son Dakika

AĞRI'nın Patnos ilçesinde, keser ve bıçak darbeleriyle öldürülen Kerim Sankur'un (18) cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan amcasının oğlu Ö.S. mahkemece tutuklandı.

Patnos ilçesi Yalçınkaya köyünde önceki gece, kilerin anahtarını alıp, evden çıkan Kerim Sankur'un sabah saatlerinde geri dönmediğini fark eden ailesi, aramaya çıktı. Kerim'i kilerde kanlar içinde bulan ailesi, jandarmaya haber verdi. İhbarla gelen jandarma ekipleri, Kerim Sankur'un bıçak ve keser darbeleriyle öldürüldüğünü belirledi. Cinayetle ilgili çalışma başlatan Patnos İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve olay yeri inceleme ekipleri şüpheli olarak Kerim'in amcasının çocukları Ö.S. ile S.S.'yi gözaltına aldı. İfadesi alınan Kerim'in amcasının kızı S.S., kuzenini, ağabeyi Ö.S.'nin borç-alacak nedeniyle öldürdüğünü söyledi. Adliyeye sevk edilen 2 kardeşten S.S. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, Ö.S. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Patnos L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.