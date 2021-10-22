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181. yıla özel 181. müşteriye özel hediye - Son Dakika

181. yıla özel 181. müşteriye özel hediye

22.10.2021 23:10

181. yıla özel 181. müşteriye özel hediye Samsun'da PTT'nin 181. kuruluş yıldönümü dolayısıyla 181. müşteriye içerisinde ilk gün zarfı ve filatelik pulların yer aldığı katalog hediye edildi.

181. yıla özel 181. müşteriye özel hediye

SAMSUN - Samsun'da PTT'nin 181. kuruluş yıldönümü dolayısıyla 181. müşteriye içerisinde ilk gün zarfı ve filatelik pulların yer aldığı katalog hediye edildi.

181 yıl önce kurulan PTT, müşterilerine kuruluş yıldönümüne özel sürprizler yaptı. Bugün gelen her müşteriye girişte şeker ikram edilirken, 181. müşteriye de çeşitli hediyeler verildi. Bugün Samsun'da PTT'den işlem sırası alan 181. müşteri olan Dursun Ali Tekin'e içerisinde ilk gün zarfı ve filatelik pulların yer aldığı Milli Mücadelenin 100. Yılı Kataloğu hediye edildi.

181. müşteri olduğu için mutlu olduğunu dile getiren Dursun Ali Tekin, "Buradaki işlemlerden memnunuz. Emekli maaşımı almak için gelmiştim. Benim için çok güzel bir sürpriz oldu" dedi.

PTT Samsun Başmüdürü Nuri Karaca ise, " Türkiye'nin en köklü kurumlarından biri olarak 2023 hedefleri doğrultusunda her geçen gün gelişiyor ve ülkemizin ekonomik kalkınmasına katkı sunan bir yaklaşım ve yeni atılımlar ile geleceğe istikrarlı bir şekilde yürümeyi hedefliyoruz. Bugün burada 181. kuruluş yıldönümü vesilesi ile toplandık. Bugüne özel olarak tüm arkadaşlarımızın gününü kutluyor, teşkilatımızın bu günlere gelmesinde vesile olan tüm çalışma arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Her sene kutladığımız yılda o yılın sayısındaki müşterilere çeşitli hediyeler veriyoruz. Bu yıl da 181. müşteriye pul koleksiyonu ve ilk gün zarfını içeren katalog ile PTT tarafından bastırılan bir kitap hediye ettik" diye konuştu.

Öte yandan ilk gün zarfı ve filatelik pulların yer aldığı Milli Mücadelenin 100. Yılı Kataloğu, koleksiyonerler için 300 TL'den satışa sunuluyor.

181. yıla özel 181. müşteriye özel hediye
181. yıla özel 181. müşteriye özel hediye
181. yıla özel 181. müşteriye özel hediye
181. yıla özel 181. müşteriye özel hediye

Ali Tekin, Samsun, Milli, PTT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 181. yıla özel 181. müşteriye özel hediye - Son Dakika


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