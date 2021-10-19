Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Z Raporu
01:00 Trabzonspor - Fenerbahçe
03:00 Galatasaray - İH Konyaspor
04:45 Altay - V. Karagümrük
06:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri
06:45 Benim 11'im İlhan Parlak
07:00 Yeni Gün
09:00 Galatasaray - İH Konyaspor
10:45 Benim 11'im İlhan Parlak
11:00 beIN Manşet
12:30 Nostalji Maçlar: Beşiktaş - Ç. Rizespor
13:30 Arşiv Süper Lig: A. Alanyaspor - Y. Kayserispor
14:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri
14:30 500 Great Goals Show
15:00 500 Great Goals Show
15:30 Football's Greatest
16:00 Trabzonspor - Fenerbahçe
17:45 1 Yıldız 10 Gol
18:00 Süper Hikayem
19:00 beIN Süper Lig
20:00 A. Hatayspor - Gaziantep FK
22:00 beIN Süper Lig
23:30 Trio
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 19 Ekim 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika