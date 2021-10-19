Üye Girişi
19 Ekim Muhtarlar Günü Bergama'da törenle kutlandı - Son Dakika

19 Ekim Muhtarlar Günü Bergama'da törenle kutlandı

19.10.2021 17:04
19 Ekim Muhtarlar Günü Bergama'da törenle kutlandı

Bergama Hükümet Konağı önünde düzenlenen tören Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Bergama'da bir tören düzenlendi.

Muhtarlar günü dolayısıyla bir açıklama yapan Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Demokrasimizin gözbebeği, yerinde yönetimin ilk temsilcileri olan muhtarlarımızın gününü kutlarım" dedi.

18'i merkezde olmak üzere toplam 137 mahallesi ile geniş bir yerleşim alanına sahip Bergama'da düzenlenen törene Bergama Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Belediye Başkanı Hakan Koştu, Bergama Seçilmiş Faal Muhtarlar Derneği Başkanı Fuat Yaramış, Bergama Muhtarlar Derneği Başkanı Halil Erol, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve protokol üyeleri katıldı.

BAŞKAN KOŞTU; "MİLLETİMİZE EN YAKIN İDARİ BİRİM MUHTARLARIMIZ BİZİM DE GÖZBEBEĞİMİZ"

Muhtarlar Günü münasebetiyle bir açıklama yapan Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Demokrasimizin gözbebeği, yerinde yönetimin ilk temsilcileri, millet tarafından seçilen millete en yakın idari birim, bizim en büyük ortağımız ve çalışma arkadaşlarımız olan muhtarlarımızın gününü kutlarım. Her bir hemşehrimizin devletimize ihtiyaç duyduğunda çalacakları ilk kapı muhtarlarımızdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 19 Ekim 2015 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan Başbakanlık Genelgesi ile her yıl 19 Ekim tarihini Muhtarlar Günü olarak kutluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi,'Muhtarlar demokrasinin temel taşıdır, kılcal damarıdır.' Kamu yönetiminin en iyi şekilde yerine getirilmesi yolunda, kamu yönetimi ve yerel yönetimlerle iş birliği içinde hareket eden önemli bir hizmet odağıdır. Biz de belediye olarak bu bilinçle çalışmalarımızı yürütmeye, yakın çalışma arkadaşlarımız olan muhtarlarımızla iş birliğine bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da devam edeceğiz" dedi.

Mustafa Kemal Atatürk, Muhtarlar Günü, Hakan Koştu, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 19 Ekim Muhtarlar Günü Bergama'da törenle kutlandı - Son Dakika


Son Dakika

Kur'an kursunda skandal! 15 yaşındaki çocuğa aylarca cinsel istismarda bulunmuşlar 16:53 Kur'an kursunda skandal! 15 yaşındaki çocuğa aylarca cinsel istismarda bulunmuşlar Eski Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Orhan Oğuz yaşamını yitirdi 16:48 Eski Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Orhan Oğuz yaşamını yitirdi Amazon, ABD genelinde 150 bin mevsimlik işçi alacak 16:43 Amazon, ABD genelinde 150 bin mevsimlik işçi alacak
16:02 "Saldırmak için bekliyorlar" diyen Tümamiral Yaycı: S-400'ler bir an önce aktive edilip güvenliğimiz sağlanmalı Koronavirüs aşısına bakış açısını belirleyen ankete göre, en çok hangi partinin seçmeni aşıya karşı? 15:49 Koronavirüs aşısına bakış açısını belirleyen ankete göre, en çok hangi partinin seçmeni aşıya karşı? Kayınvalidesini 10 yerinden bıçakladı, müebbet hapis cezası 8 yıla indirildi 15:30 Kayınvalidesini 10 yerinden bıçakladı, müebbet hapis cezası 8 yıla indirildi
Ebru Polat'ın günlük kazancı dudak uçuklattı: 12 saatte 40 bin TL 15:06 Ebru Polat'ın günlük kazancı dudak uçuklattı: 12 saatte 40 bin TL Türkiye'nin altın üretimini büyüyecek! 5 yeni projeyle yıllık üretim 11 ton artacak 14:15 Türkiye'nin altın üretimini büyüyecek! 5 yeni projeyle yıllık üretim 11 ton artacak

Son Dakika Haberleri
16:46 Ebrar Karakurt, sosyal medyada içini döktü: Hayatım göründüğü kadar renkli değil
16:42 Amazon, ABD genelinde 150 bin mevsimlik işçi alacak
16:37 Defne Samyeli, Mustafa Sandal'a açtığı 1 liralık tazminat davasını kazanamadı
16:29 Kuş gözlemcileri çok heyecanlandı! Türkiye'de ilk defa Sibirya suçulluğu görüldü
16:21 Şanlıurfa'da dehşete düşüren olay! Mezarlıktaki çantanın içerisinde ölü bir bebek bulundu
16:04 Kamyonetin çarptığı kadın, hiç bir sürücünün dikkatini çekmedi! Bu pervasızlık şaşkınlık yarattı
16:02 "Saldırmak için bekliyorlar" diyen Tümamiral Yaycı: S-400'ler bir an önce aktive edilip güvenliğimiz sağlanmalı
15:49 Kırkayak tarafından testislerinden ısırıldı! Zavallı adam mosmor şekilde hastaneye kaldırıldı
15:49 Koronavirüs aşısına bakış açısını belirleyen ankete göre, en çok hangi partinin seçmeni aşıya karşı?
15:47 Ali Güneş, itiraf kısmında gözyaşlarına engel olamadı: Villam var, lüks arabam var, zenginim, param var ama yalnızım
Kiralık oda ilanı için görüşmeye giden üniversite öğrencisi kız, gece boyunca tecavüze uğradı Kiralık oda ilanı için görüşmeye giden üniversite öğrencisi kız, gece boyunca tecavüze uğradı         
16:54
Fahiş fiyat tartışmalarına BİM'den yanıt: Yüksek fiyatların sorumlusu biz değiliz Fahiş fiyat tartışmalarına BİM'den yanıt: Yüksek fiyatların sorumlusu biz değiliz         
16:53
Ebrar Karakurt, sosyal medyada içini döktü: Hayatım göründüğü kadar renkli değil Ebrar Karakurt, sosyal medyada içini döktü: Hayatım göründüğü kadar renkli değil         
16:47
Defne Samyeli, Mustafa Sandal'a açtığı 1 liralık tazminat davasını kazanamadı Defne Samyeli, Mustafa Sandal'a açtığı 1 liralık tazminat davasını kazanamadı         
16:37
Laf attığı gruptan dayak yiyeceğini anlayınca Laf attığı gruptan dayak yiyeceğini anlayınca "Bunlar PKK'lı" diyerek yardım istedi         
15:58
Ali Güneş, itiraf kısmında gözyaşlarına engel olamadı: Villam var, lüks arabam var, zenginim, param var ama yalnızım Ali Güneş, itiraf kısmında gözyaşlarına engel olamadı: Villam var, lüks arabam var, zenginim, param var ama yalnızım         
15:48
Sümeyye Erdoğan, kayınpederi Özdemir Bayraktar'ın tabutuna yaş dolu gözlerle baktı Sümeyye Erdoğan, kayınpederi Özdemir Bayraktar'ın tabutuna yaş dolu gözlerle baktı         
15:16
İddianamede ortaya çıkan yeni detaylar: Baygın olduğu sırada Eda Nur'la zorla ilişkiye girdiler İddianamede ortaya çıkan yeni detaylar: Baygın olduğu sırada Eda Nur'la zorla ilişkiye girdiler         
14:35
İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'ye düğünde taktığı altın kemerin fiyatı öğrenildi İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'ye düğünde taktığı altın kemerin fiyatı öğrenildi         
14:07
16 yaşındaki lise öğrencisinin kalbinden bıçaklanarak ölmesinin altında yatan sebep düelloymuş 16 yaşındaki lise öğrencisinin kalbinden bıçaklanarak ölmesinin altında yatan sebep düelloymuş         
13:47
Bakire değil diye ağabeyi tarafından öldürülen genç kız bakire çıktı! İhbar mektubu 17 yıl sonra ağabeyi tutuklattı Bakire değil diye ağabeyi tarafından öldürülen genç kız bakire çıktı! İhbar mektubu 17 yıl sonra ağabeyi tutuklattı         
13:41
Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücretin 3.550 liraya çıkması bekleniyor Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücretin 3.550 liraya çıkması bekleniyor         
13:36
Son dakika! Milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar, son yolculuğuna uğurlanıyor Son dakika! Milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar, son yolculuğuna uğurlanıyor         
13:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan, maaşına yüzde 14 zam yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, maaşına yüzde 14 zam yaptı         
13:07
Cipiyle yeğeninin ölümüne sebep olan hala, psikiyatri servisinde yatıyor Cipiyle yeğeninin ölümüne sebep olan hala, psikiyatri servisinde yatıyor         
12:39
Rus televizyonu Putin'in karşısına oturan ABD'li gazeteciye tepki gösterdi: Bacaklarıyla ne yapıyor? Rus televizyonu Putin'in karşısına oturan ABD'li gazeteciye tepki gösterdi: Bacaklarıyla ne yapıyor?         
12:06
Türk futbolunda deprem! 4 hakemin profesyonel sözleşmelerinin iptali istendi Türk futbolunda deprem! 4 hakemin profesyonel sözleşmelerinin iptali istendi         
11:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2021 17:09:22. #1.13#
SON DAKİKA: 19 Ekim Muhtarlar Günü Bergama'da törenle kutlandı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement