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19. yüzyılda leyleklerin tedavisi için kurulan Gurabahane-i Laklakan, sokak hayvanlarına şifa oluyor - Son Dakika

19. yüzyılda leyleklerin tedavisi için kurulan Gurabahane-i Laklakan, sokak hayvanlarına şifa oluyor

28.10.2021 11:03
19. yüzyılda leyleklerin tedavisi için kurulan Gurabahane-i Laklakan, sokak hayvanlarına şifa oluyor

Bursa'da 19. yüzyılda başta leylekler olmak üzere sakat ve yaralı göçmen kuşların bakımı için kurulan ve Türkiye'nin ilk hayvan hastanesi olan "Gurabahane-i Laklakan", sokaktaki kedi, köpek ve kuş gibi hayvanların yanı sıra sahipli hayvanlara da tedavi, aşı, enjeksiyon, pansuman gibi...

Bursa'da 19. yüzyılda başta leylekler olmak üzere sakat ve yaralı göçmen kuşların bakımı için kurulan ve Türkiye'nin ilk hayvan hastanesi olan "Gurabahane-i Laklakan", sokaktaki kedi, köpek ve kuş gibi hayvanların yanı sıra sahipli hayvanlara da tedavi, aşı, enjeksiyon, pansuman gibi uygulamalarla derman olmaya devam ediyor.

Dünyanın ilk leylek hastanesi olarak bilinen ve "Düşkün Leylekler Evi" anlamına gelen Gurabahane-i Laklakan, tarihi Irgandı Köprüsü'nün yanında, Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet vermeye devam ediyor. Gurabahane-i Laklakan'da, hayvan severler tarafından getirilen sokak hayvanlarının aşıları yapılırken, antiparaziter uygulamalar ile tedavileri de gerçekleştiriliyor.

Osmangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Dilek Yosun, AA muhabirine, Osmanlı'dan kalan bu geleneği son teknolojik teçhizat ve profesyonel bir ekiple sürdürdüklerini söyledi.

Yosun, 1931'de sahipsiz kalan ve Osmangazi Belediyesince restore edilerek 2010'da tekrar faaliyete başlayan Gurabahane-i Laklakan ile ilgili şunları kaydetti:

"Tarihi geçmişine bakacak olursak, 19. yüzyılda Bursa'da Haffaflar Çarşısı'ndaki meydanda halk tarafından beslenen, bakılan başta leylekler olmak üzere göçmen kuşlar, Gurabahane-i Laklakan'a getiriliyor. Halk arasında şans ve bereket getirdiği düşünüldüğü için Gurabahane-i Laklakan kuruluyor. Hattatlar meydanında bakılan göçmen kuşlar, kurulan bu tedavi merkezine getirilerek bakım ve beslenmelerine devam edilmekteydi. Osmanlı döneminden itibaren kültürümüzde sokak hayvanlarının, tabii göçmen kuşlar ve leylek dahil olmak üzere bakım ve beslenmeleriyle sürekli ilgilenilmekteydi, süregelen bir durumdu bu."

Yılda yaklaşık 100 hayvanın tedavisinin burada görüldüğünü anlatan Yosun, "Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü olarak görevli veteriner hekimlerimiz hafta içerisinde bu tedavi merkezimize gelerek, mahalle çevresinde yaşayan hayvanseverlerimize hizmet etmektedirler. Bu tedavi merkezimizde aşı, enjeksiyon, pansuman gibi uygulamalar yapılmaktadır." dedi.

Bursa'nın göçmen kuşların yol güzergahında olduğuna dikkati çeken Yosun, şu değerlendirmede bulundu:

"Genelde mayıs-haziran aylarında ayağı kırık göçmen kuşlar, leylek gelebilmekte. Onun yanı sıra özellikle Kayhan Mahallesi'nde ve bu çevrede yaşayan hayvanseverlerin sokakta baktıkları kedi ve köpeklere aşı enjeksiyon ve pansuman gibi uygulamalar yapılmakta. Ama daha komplike vakalar getirildiğinde ise Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezimize ekiplerimiz tarafından sevkleri yapılmaktadır. Osmanlı'dan günümüze sokak hayvanları ile ilgili tedavi, bakım çalışmaları günümüzde de en son teknoloji, cihazlar kullanılarak sokak hayvanları ile ilgili gerekli bakım ve rehabilitasyon hizmetleri Osmangazi Belediyesi bünyesinde devam ettirilmeye çalışılmaktadır. Dolayısıyla Gurabahane-i Laklakan da bu kültürü yaşatmak adına bizim için ikinci bir hizmet ayağı oluşturmaktadır."

Osmangazi, Türkiye, Köpek, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 19. yüzyılda leyleklerin tedavisi için kurulan Gurabahane-i Laklakan, sokak hayvanlarına şifa oluyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: 19. yüzyılda leyleklerin tedavisi için kurulan Gurabahane-i Laklakan, sokak hayvanlarına şifa oluyor - Son Dakika
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