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1974 model Hacı Murat için 60 bin TL harcadı - Son Dakika

1974 model Hacı Murat için 60 bin TL harcadı

05.10.2021 21:51

1974 model Hacı Murat için 60 bin TL harcadı 'Bu arabaya bu kadar para harcanır mı' diyenleri aldırmadı, şimdi ise gelen 90 bin TL'lik teklifi bile hiçe saydı Malatya'da yaşayan 19 yaşındaki oto tamircisi Ömer Okan Çalışkan, 19 yıldır evlerinin garajında yatan Murat 124 model otomobil için 60...

1974 model Hacı Murat için 60 bin TL harcadı

'Bu arabaya bu kadar para harcanır mı' diyenleri aldırmadı, şimdi ise gelen 90 bin TL'lik teklifi bile hiçe saydı

MALATYA - Malatya'da yaşayan 19 yaşındaki oto tamircisi Ömer Okan Çalışkan, 19 yıldır evlerinin garajında yatan Murat 124 model otomobil için 60 bin TL para harcadı. Hacı Murat tukusu nedeniyle "Bu arabaya bu kadar para harcanır mı" sözerine aldırış etmeyen Çalışkan, yağışlı havalarda bile kullanmaktan çekindiği aracına gelen 90 bin liralık teklifi de geri çevirdi.

Malatya'da babasına ait iş yerinde oto tamirciliği yapan 19 yaşındaki Ömer Okan Çalışkan, babasına ait 1974 model Hacı Murat'ı 19 yıl sonra garajdan çıkararak yeniledi. Çalışkan, 'bu arabaya bu kadar para harcanırmı' diyenleri aldırmadan aracına 60 bin TL harcadı ve Murat 124'ü fabrikadan ilk çıktığı haline döndürdü. Aracına yeni özellikler de katan Çalışkan, aracına "sunroof" olarak bilenen açılır tavan yaptırarak modifiye ettirdi. Kırmızı rengiyle dikkatleri üzerine çeken aracı yağışlı havalarda bile kullanmayan Çalışkan, bir çok kişiden ise aracı satması için teklif aldı. Bu güne kadar gelen ve 90 bin TL'ye kadar ulaşan teklifleri reddeden Hacı Murat tutkunu oto tamircisi, aracı satmayı düşünmediğini ve çocuklarına miras bırakmayı düşündüğünü söyledi.

"Benimde çocukluk hayalimdi, yaptım"

Çocukluk hayalini gerçekleştirmek için babasına ait 1974 model Murat'ı yenilediğini dile getiren Çalışkan, "Aracım Murat 124, 1974 model. Bu araca karşı olan tutku bana babamdan miras kaldı. Babamda bu araca çok tutkuluydu. 1998 yılında aracı babam satın almış, 2000 yılında aracı tadilata sokuyor. İş yoğunluğundan dolayı arabayı kullanmıyor. Yaklaşık 19 yıl kadar araç garajda yattı. Benimde çocukluk hayalimdi, yaptım. Yaklaşık 60 bin TL param gitti. Arabanın benim olmasına rağmen. Hiçbir şeyini eski takmadım. Motoruna kadar her şeyini sıfır taktım. Döşemeleri olsun, koltukları olsun her şeyini sıfır taktım. Aracı sürekli 4 mevsim kullanmıyorum, araç kapalı garajda. Yaz aylarında güzel günlerde kullanıyorum. Kışın garajdan hiç çıkarmıyorum. Yağmurda, karda kesinlikle trafiğe çıkmıyor araç" dedi.

"Ben satmayı hiç düşünmüyorum, düşünmedim de"

Aracına gelen 90 bin TL'lik teklifleri reddettiğini belirten Çalışkan aracını satmayı hiçbir zaman düşünmediğini ifade ederek "Satın almak, takas etmek isteyenler oluyor ama ben satmayı hiç düşünmüyorum, düşünmedim de. 90 bin TL teklif gördü ama ben 60 bin TL para harcadım, araç benim olmasına rağmen. Satmayı da hiç düşünmedim. İlk ve son haline şaşıranlar çok oldu. İlk başta çok tepki gördüm, 'bu arabaya bu kadar para harcanır mı' diyenler oldu" dedi.

"Kimseye vermek istemiyorum"

Aracını çeşitli nedenlerle kullanmak isteyenlerin tekliflerini geri çevirdiğini dile getiren Çalışkan, "Araç 47 yaşında, ben 19 yaşındayım. Araç benden çok büyük ama bütünleşmiş bir parçayız. Ben aracımı çok seviyorum. Gelin arabası yapmak için isteyenler oluyor, gezmek için isteyenler oluyor ama ben vermiyorum. Ben çok emek sarf ettim, bu arabayı yaparken. Benle bütünleşmiş bir parça olduğu için kimseye vermek istemiyorum" şeklinde konuştu.

1974 model Hacı Murat için 60 bin TL harcadı
1974 model Hacı Murat için 60 bin TL harcadı
1974 model Hacı Murat için 60 bin TL harcadı
1974 model Hacı Murat için 60 bin TL harcadı

Türk Lirası, Otomobil, Tragger, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 1974 model Hacı Murat için 60 bin TL harcadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 1974 model Hacı Murat için 60 bin TL harcadı - Son Dakika
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