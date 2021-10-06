2 can salında 26 göçmen kurtarıldı - Son Dakika

2 can salında 26 göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından geri itilen 26 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından geri itilen 26 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Marmaris ilçesi Bozburun Mahallesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenliği bölgeye kurtarma botu sevk etti. Yunan Salih Güvenlik unsurları tarafından 2 can salına bindirilerek Türk karasularına geri itilen 26 düzensiz göçmen kurtarıldı. Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. (Bekir Tosun - Güldemet Kızıl/İHA)

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