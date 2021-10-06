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2 Engelli şarj istasyonu daha hizmete alındı - Son Dakika

2 Engelli şarj istasyonu daha hizmete alındı

06.10.2021 13:52
2 Engelli şarj istasyonu daha hizmete alındı

İnegöl Belediyesi, akülü araçlarıyla sosyal hayata karışan engelli bireylerin şarj sorununa çözüm olacak 'Engelli Şarj İstasyonu' projesini geliştirerek sürdürüyor.

İlk olarak çarşı bölgesinde hizmete sunulan istasyonlardan Devlet Hastanesi girişi ve İnegöl Belediyesi önüne de kuruldu.

Engelli dostu İnegöl Belediyesi, özel bireylerin en çok sorun yaşadığı akülü araç şarjı konusunda kalıcı bir çözüme imza attı. Akülü araçlarıyla sosyal hayata karışan engelli bireylerin şarj sorununa çözüm olacak 'Engelli Şarj İstasyonu' projesi, ilk olarak 2020 yılı Aralık ayında çarşı bölgesinde hayata geçirilmişti. İki engelli aracının aynı anda şarj edilebildiği ve aynı zamanda cep telefonu şarjı da yapılabilen engelli aracı şarj istasyonlarının sayısı arttırılıyor. Bugün Devlet Hastanesi girişi ile İnegöl Belediyesi önündeki alanda da iki adet şarj istasyonu hizmete alındı.

"ORTAK YAŞAMDA HEPİMİZ EŞİT ŞEKİLDE İSTİFADE EDEBİLMELİYİZ"

Belediye Başkanı Alper Taban, bugün beraberindeki AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ve parti yöneticileri ile birlikte iki yeni şarj istasyonunun duyurusu ve hizmete alımı için devlet hastanesi önünde kurulan şarj istasyonunu yerinde inceledi. Burada bir açıklama da yapan Başkan Alper Taban, "Ülkemizde yaklaşık 9 milyon civarında özel bireyimizin olduğunu biliyoruz. Bu ortalama nüfusun yüzde 10'unun üzerinde gibi. Şehrimizde de benzer oranlarda olduğumuzu ifade edebiliriz. Dolayısıyla ortak yaşamda hepimizin eşit şekilde istifade edebilmemiz lazım. Bunu hayal ettiğimizde aslında tam anlamıyla bu şekilde olmadığını ifade edebiliriz. Bir defa tüm bireylerin bilinçlenme hususunda biran önce kendi eksiğini giderme çabasının olması gerektiğini ifade etmek istiyorum. Örneğin aracımı bir yere park ediyorsam buradan bebek arabalı bir bayan da geçebilir, bir engelli aracıyla vatandaşımız da geçebilir. Bu alanları basit bir düşünceyle buraya park etmemesi gerektiğini herkes öğrenmeli. Bu konuda her bireye düşen görevler var" dedi.

ENGELLİ BİREYLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

İnegöl Belediyesi'nin engelli bireylere yönelik çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Taban, "Bizler de bu alanda adımlar atmaya çalışıyoruz. Özellikle engelli bireylerimizden bizlere gelen talep, öneri, istek, şikâyet bunları çok iyi irdeliyoruz. Bildiğiniz gibi Doğa Sporları Merkezimizin içerisinde bir engelsiz atölye oluşturmuştuk. Bu atölye içerisinde de vatandaşlarımızın engelli araçlarının bakım, tamir onarım gibi çalışmalarını yapıyoruz. Vatandaşlarımıza da tamir sürecinde emanet araçlar vererek yaşamlarına da devam etmelerini sağlıyoruz. Bunun yanı sıra daha farklıca görme engelli bireylerimiz için Akıllı Baston uygulamamız devam ediyor yakın zamanda lansmanını gerçekleştireceğiz. Yeni teknolojik dokunuşlar ya da bireylerimizin hayatına gerçekten fayda sunacak tüm dokunuşları gerçekleştirmek istiyoruz" diye konuştu.

SAYILARINI ARTTIRMAK İSTİYORUZ

İki yeni engelli şarj istasyonunun devreye alındığını da ifade eden Taban, "Bugün de burada engelli araç şarj istasyonlarımızın birini Devlet Hastanemizin giriş kısmında konuşlandırmış olduk. Bireylerimiz buraya geldiğinde hastaneden sağlıkla ilgili hizmet alırken bir taraftan da aracının şarjı bitmişse burada hızlı şarj sayesinde şarj işlemini gerçekleştirmiş olacak. Bu uygulamayı ilk olarak çarşıda iki kapılı meydan dediğimiz bölgede hayata geçirmiştik. Bugün de hem burada hem belediyemiz önündeki alanda kullanıma sunuldu. İnşallah bunların sayılarını arttırmak istiyoruz. Ben çalışma arkadaşlarımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İyi günlerde kullanılmasını diliyorum" açıklamalarında bulundu.

2 Engelli şarj istasyonu daha hizmete alındı

İnegöl Belediyesi, Alper Taban, Tragger, Engelli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 2 Engelli şarj istasyonu daha hizmete alındı - Son Dakika


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