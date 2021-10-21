2. Esenler Film Günleri'nin onur ödülleri Hülya Koçyiğit ve Burçak Evren'e verilecek - Son Dakika

Esenler Belediyesi tarafından bu yıl 11 -14 Kasım tarihlerinde, ikincisi düzenlenen Esenler Film Günleri kapsamında verilecek onur ödüllerinin sahipleri açıklandı.

Ulusal bölümde "Onur Ödülleri" bu yıl, 200'e yakın filmde canlandırdığı karakterlerle Türk sinemasına izler bırakan, usta oyuncu Hülya Koçyiğit ile yazı ve tezleriyle önemli bir yer edinen sinema eleştirmeni ve tarihçisi Burçak Evren'e verilecek.

Ödüller, 11 Kasım Perşembe akşamı gerçekleştirilecek Esenler Film Günleri'nin açılış gecesinde takdim edilecek.

Sinema yazarı Suat Köçer'in danışmanlığında gerçekleştirilen ve geçen yıl yıl Kadın Filmleri Seçkisi'nin yer aldığı Esenler Film Günleri, ikinci yılında "Göç" temalı filmleri seyirciyle buluşturacak. Dünya sinemasından önemli uzun metraj yapımların da Türkiye'de ilk kez gösterileceği programda, son yıllarda öne çıkan yerli filmler de seyirci karşısına çıkacak.

Esenler Dr. Kadir Topbaş Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek etkinliklerle ilgili ayrıntılar ileriki günlerde açıklanacak.

Aynı zamanda Esenler Film Günleri kapsamında düzenlenen kısa film yarışması başvuruları devam ediyor. Yarışmada birinciliği elde eden filme 15 bin, ikinciye 10 bin, üçüncüye ise 5 bin Türk lirası ödül verilecek.

Yarışmada ilk 10'a girip finalist olarak yarışan ancak dereceye giremeyen 7 filme motivasyon desteği olarak da ikişer bin liralık gösterim telifi takdim edilecek.