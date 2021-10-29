2 kardeşe otomobilin çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

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2 kardeşe otomobilin çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı

BARTIN - Bartın'da meydana gelen trafik kazasında biri ağır 2 kardeşin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Bartın merkeze bağlı Karaköy mahallesinde meydana geldi.

Özel İdare kavşağından Ağdacı istikametine gitmekte olan E.Y idaresindeki 74 AZ 774 plakalı otomobil, E.Y yönetimdeki otomobil, bu sırada yolun karşısına geçmeye çalışan 12 yaşındaki N.A ve 6 yaşında K.A isimli kardeşlere çarptı. Çarpma anının güvenlik kamerasına yansıdığı kazada ağır yaralanan K.A'nın durumu ağır olduğu öğrenilirken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 2 kardeş daha sonra Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası otomobil sürücüsü E.Y polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.