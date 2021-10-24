2 katlı evin çatısı alevlere teslim oldu - Son Dakika

2 katlı evin çatısı alevlere teslim oldu

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 2 katlı evin çatısı alevlere teslim oldu.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 2 katlı evin çatısı alevlere teslim oldu. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın, Adapazarı'nın Karadere Mahallesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Necdet K.'ye ait 2 katlı evin çatı kısmında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede çatı katını saran alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Çatı katında hasarın meydana geldiği yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

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