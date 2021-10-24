2 KİŞİ BİNANIN KAZAN DAİRESİNDEKİ ISINMA MOTORUNU ÇALDI - Son Dakika

Konya'da 2 kişi girdikleri binanın kazan dairesindeki 15 bin lira değerindeki yakıtın hava ile uygun oranda karıştırılarak tam olarak yakılmasını sağlayan motorunu çalıp kaçtı. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. Polis, şüphelilerin kimliklerini belirlemek için çalışma başlattı.

Olay, 21 Ekim Perşembe günü saat 04.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Şafak Caddesinde bir apartmanda meydana geldi. 2 kişi girdikleri binanın kazan dairesindeki 15 bin lira değerindeki yakıtın hava ile uygun oranda karıştırılarak tam olarak yakılmasını sağlayan motorunu alıp çuvala koydu. Ardından çuvalı, apartman görevlisinin kullandığı bina girişindeki çöp kovasıyla dışarı çıkartıp kayıplara karıştı. O anlar ise güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. Sabah durumun fark edilmesi üzerine polis haber verildi. Polis, şüphelilerin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.