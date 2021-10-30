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2 köprü arasından düşen araçta 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı - Son Dakika

2 köprü arasından düşen araçta 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı

30.10.2021 00:58
2 köprü arasından düşen araçta 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı

Eskişehir-Ankara karayolunda meydana gelen kazada köprünün arasındaki boşluktan aşağı düşen otomobilde bulunan 4 kişiden 1'i hayatını kaybetti.

Eskişehir- Ankara karayolunda meydana gelen kazada köprünün arasındaki boşluktan aşağı düşen otomobilde bulunan 4 kişiden 1'i hayatını kaybetti.

Kaza gece 01.00 sıralarında Eskişehir-Ankara karayolu üzerinde meydana geldi. Ankara istikametinde seyreden 27 yaşındaki Sinan İri, kullandığı 26 ADM 615 plakalı otomobili ile Fevzi Çakmak Mahallesi yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil orta refüjde çıktıktan sonra aydınlatma direğine çarptı. Yan dönen otomobil iki köprünün arasındaki boşluktan yaklaşık 5 metre aşağıdaki Hatboyu-3 Caddesi'ne düştü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve 112 Acil Servis ekipleri, Hatboyu-3 caddesinde bulunan araçtan dışarı fırlayan Sinan İri'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları otomobilden yaralı halde çıkarılan Mustafa Salih Atasever (23), Elmas Atasever (24) ile Sinem Demirel (23) 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan 3 kişinin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Kopan lastik karşı istikametteki araca saplandı

Orta refüje çarpan 26 ADM 615 plakalı otomobilin kopan tekerleği karşı şeritten Bursa istikametine giden Sefa Sezdi'nin kullandığı 26 BU 688 plakalı aracın ön kısmına saplandı. Yaptığı manevra sayesinde lastiğin cama gelmesini engellediğin belirten sürücü Sefa Sezdi, "Ucuz atlattım" dediği kazayı şu şekilde anlattı:

"Ben Bursa istikametine gidiyordum. Karşıdan gelen araçta Ankara yönüne gidiyordu. Sanırım kontrolünü kaybetti. Refüje doğru çıktı. Daha sonra elektrik direğine vurarak havalandığını gördüm. O esnada tozu dumana kattı. Öndeki iki lastiği fırladı. Lastiğin birisinin nereye gittiğini göremedim. Bir tanesi benim önüme sekti. Lastik camıma gelecekti son anda manevra yaparak kurtardım. Orta şeritte lastik altıma girdi. Ben daha sonra sağ şeride doğru çektim. Direk olay yerine koştum. Baktığımda yolda tüpler falan vardı. Baktığımda araba ortadaki boşluktan aşağıdaki yola uçmuştu. Ambulansı aradım. Yeri tarif ettim. Gelip yardımcı oldular. Ucuz atlattım. Altıma girmek yerine önümde sekip cama gelse bende canımdan olabilirdim."

Aracın parçaları yola savruldu

Kaza esnasında hızla orta refüje çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı. Arka arkaya yaşanan çarpmaların etkisiyle aracın parçaları etrafa savruldu. İki lastiği, tamponu, LPG tüpü ve yangın tüpü köprünün üstünde kalan otomobil paramparça halde 5 metre aşağı düştü.

Birkaç saat önce sosyal medyada paylaşım yaptı

Kazada can veren 27 yaşındaki Sinan İri'nin, olaydan birkaç saat önce sosyal medya hesabından paylaşım yaptığı görüldü. Bir eğlence mekanından videolar attığı görülen İri'nin, daha önce de aynı araçla hız yaptığı görüntüler dikkat çekti. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Otomobil, Ankara, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 2 köprü arasından düşen araçta 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı - Son Dakika


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