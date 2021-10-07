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2. Uluslararası Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Sempozyumu başladı - Son Dakika

2. Uluslararası Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Sempozyumu başladı

07.10.2021 11:17
2. Uluslararası Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Sempozyumu başladı

İslam bilim tarihi araştırmalarının önemli ismi Prof. Dr. Fuat Sezgin'in hatırasını yaşatmak ve gelecek nesiller için güçlü bir ilham kaynağı olmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen 2. Uluslararası Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Sempozyumu başladı.

İslam bilim tarihi araştırmalarının önemli ismi Prof. Dr. Fuat Sezgin'in hatırasını yaşatmak ve gelecek nesiller için güçlü bir ilham kaynağı olmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen 2. Uluslararası Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Sempozyumu başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı, İstanbul Üniversitesi (İÜ) ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinin (FSMVÜ) iş birliğinde düzenlenen sempozyumun ana temasını "İslam Bilim Tarihine Metodolojik Yaklaşımlar" oluşturuyor.

İÜ Prof. Dr. Fuat Sezgin Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen açılış programında konuşan Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Kurucusu Ethem Sancak, sempozyumun ikincisinin gerçekleştirilmesinin çok değerli olduğunu belirterek, geçmişten feyzalarak geleceği kurmanın ancak bilgi üretilerek olacağını söyledi.

"Medeniyet tarihine yaptığımız büyük katkı unutturuldu"

Prof. Dr. Fuat Sezgin'in bilim tarihine Doğu medeniyetinin katkılarını ve birikimlerini aktaran bir alim olduğuna dikkati çeken Sancak, şunları kaydetti:

"Bilgi üretmek, hayli zamandır İslam dünyasının maalesef çok da fazla başarabildiği bir alan değil. Çünkü Batı medeniyetinin içinde taşıdığı yağmacı ve tahakkümcü anlayış sonucu olarak Doğu dünyasına yüz yıllardır çorak bir coğrafya olduğu imajı verildi. Medeniyet tarihine yaptığımız büyük katkı unutturuldu. Biz neredeyse 200-300 yıldır böyle bir kompleks içerisindeydik. Her şeyi Batı yaptı, medeniyet Antik Yunan'da başladı Roma'da sürdü ve sonra Batı Avrupa'da Rönesans'ta bu duruma ulaştı tarzında bir yanlış paradigma neredeyse bütün insanlığa kabul ettirildi. Maalesef medeniyeti bin yıl sırtında taşıyan bizim kültürümüzün, medeniyetimizin bütün birikimleri unutturuldu. Tabii ki güneş balçıkla sıvanmaz. Bu yanılgı elbet bir gün sona erecekti. Bunu sona erdiren büyük ilmi çalışmanın yaratıcısı adına bugün bu sempozyumu yapıyoruz."

İÜ Rektörü Mahmut Ak ise Prof. Dr. Fuat Sezgin'in hatırasını yaşatmak ve İslam bilim tarihi çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla sempozyumu 2 yılda bir yapma kararı aldıklarını vurgulayarak, "İslam medeniyetinin birimlerin gelişimindeki rolünü sadece belirli tarihi dönemlerde medeniyetler arası aktarımdaki katkısıyla sınırlandıran görüşler karşısında tepkisel bir savunmacı tutum, ilmi bir tavırla sorgulama ve değerlendirmelerde bulunan merhum Fuat Sezgin Hocamız onlarca eser kaleme almış, yüzlerce cilt kitap gün yüzüne çıkarmıştır." ifadelerini kullandı.

Ak, düzenlenen sempozyumlarla Prof. Dr. Fuat Sezgin'in ilmi mirasını hatırlayıp onu gelecek nesillere aktarma noktasında bir katkı sağlayabilmeyi umut ettiklerini ifade ederek, sempozyuma 41'i Türkiye'den 27'si ise Almanya, ABD, Belçika, Fransa, Hollanda, İran, İspanya, İsviçre, Mısır, Özbekistan, Suriye, Tunus ve Yunanistan'dan olmak üzere 68 bilim insanının tebliğci olarak katılacağını dile getirdi.

Açılış konuşmalarının ardından İÜ İletişim Fakültesi tarafından hazırlanan Prof. Dr. Fuat Sezgin belgeselinin gösterimi yapıldı.

Yurt içi ve yurt dışından 68 bilim insanı katılıyor

Yurt içi ve yurt dışından 68 bilim insanının katılacağı, 16 paralel oturum şeklinde planlanan sempozyum karma bir yöntemle icra edilecek. Tebliğcilerin 51'i sempozyuma yüz yüze katılacak, 17'si ise sunumlarını çevrim içi yapacak.

İÜ Rektörlük Binası doktora ve mavi salonlarda gerçekleştirilecek oturumlar İstanbul Üniversitesi YouTube kanalından canlı yayınlanacak.

Sempozyum süresince FSMVÜ Geleneksel Türk Sanatları Bölümü tarafından hazırlanan "Bilimden Sanata Yansımalar 2" adlı karma sergi de İÜ Rektörlük Binasının giriş kısmında ilgililerin beğenisine sunuluyor.

Sempozyum programına ve bildiri özetlerine "www.fuatsezginsempozyumu.org" internet adresinden ulaşılabilir.

İstanbul Üniversitesi, Bilim Tarihi, Fuat Sezgin, İslam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 2. Uluslararası Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Sempozyumu başladı - Son Dakika


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