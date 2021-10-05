Üye Girişi
2 yaşındaki üvey kızını öldürdüğü iddia edilen sanığın cezası belli oldu - Son Dakika

2 yaşındaki üvey kızını öldürdüğü iddia edilen sanığın cezası belli oldu

05.10.2021 18:16

2 yaşındaki üvey kızını öldürdüğü iddia edilen sanığın cezası belli oldu "Eğer böyle bir şey yapmış olsaydım şu an beni yargılayamazdınız, ben kendi cezamı kendim verirdim" Sakarya'nın Geyve ilçesinde 2 yaşındaki üvey kızı Esma Asel Kolat'ı darp ettiği iddiasıyla tutuklanan sanığın...

2 yaşındaki üvey kızını öldürdüğü iddia edilen sanığın cezası belli oldu

"Eğer böyle bir şey yapmış olsaydım şu an beni yargılayamazdınız, ben kendi cezamı kendim verirdim"

SAKARYA - Sakarya'nın Geyve ilçesinde 2 yaşındaki üvey kızı Esma Asel Kolat'ı darp ettiği iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılandığı davada karar verildi. Sanık, "çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan ise 15 yıl hapisle cezalandırıldı.

Olay, Geyve ilçesinde 27 Kasım 2018 tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 yaşındaki Esma Asel Kolat'ın üvey babası Emre S. tarafından darp edildiği iddia edilmişti. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan minik Esma'nın kafasında çatlakların bulunduğu belirlendi. Yaşanan olay sonrasında üvey kızını hastanelik ettiği iddiasıyla daha önce gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan üvey baba Emre S. ile anne F.K., Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı itiraz doğrultusunda yeniden gözaltına alındı. Üvey baba Emre S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, anne F.K.'nın ise tutuksuz olarak yargılanmasına devam edildi.

Dava devam edildi

Esma Asel Kolat'ın ölümüyle neticelenen olayda Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve Sakarya 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, anne F.K. hakkında 'kötü muamele' suçundan 2 aydan 1 yıla kadar, üvey baba Emre S. hakkında ise 'çocuğu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan ise en az 27 yıl hapis cezası istendi. Davanın bugün görülen duruşmasına ise tutuksuz sanık anne F.K. katılmazken, tarafların avukatları ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu. Sanık Emre S. ise tutuklu olduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla duruşmaya katıldı. Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından ise cumhuriyet savcısı daha önceki mütalaasını tekrar ettiğini belirtti.

"Ben kendi cezamı kendim verirdim"

Duruşma sırasında söz hakkı verilen sanık Emre S., "Ben Esma ile hiçbir zaman yalnız kalmadım. Ben tır şoförüydüm evlenmeden öncede Sakarya'da yoktum. Evlendikten sonra da Sakarya'da yoktum. Sakarya'da olmayan biri nasıl bu şekilde bir zarar verebilir? Ben böyle bir şey yapmadım. İnsan suçsuzluğu için ağlar mı? Eğer böyle bir şey yapmış olsaydım şuan beni yargılayamazdınız, ben kendi cezamı kendim verirdim. Sizlerin vicdanına güveniyorum beraatımı istiyorum" dedi.

Taraf avukatlarını dinleyen mahkeme heyeti, sanığın "çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 15 yıl hapisle cezalandırılması kararını verdi. Mahkeme heyeti, anne F.K. hakkında ise "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararını verdi.

2 yaşındaki üvey kızını öldürdüğü iddia edilen sanığın cezası belli oldu
2 yaşındaki üvey kızını öldürdüğü iddia edilen sanığın cezası belli oldu
2 yaşındaki üvey kızını öldürdüğü iddia edilen sanığın cezası belli oldu
2 yaşındaki üvey kızını öldürdüğü iddia edilen sanığın cezası belli oldu

Ağırlaştırılmış Müebbet, Cumhuriyet, Sakarya, Geyve, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 2 yaşındaki üvey kızını öldürdüğü iddia edilen sanığın cezası belli oldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Antalyaspor'da yeni dönem başladı! Akdeniz ekibi geleceğini Nuri Şahin'in ellerine bıraktı 18:29 Antalyaspor'da yeni dönem başladı! Akdeniz ekibi geleceğini Nuri Şahin'in ellerine bıraktı Meral Akşener, yanında olduğunu unutup Ali Babacan'a 18:20 Meral Akşener, yanında olduğunu unutup Ali Babacan'a "son 20 yıl" iması yaptı! Son anda toparladı Bu iddia bomba etkisi yarattı! İtalyan spiker Leotta'dan ayrılan Can Yaman'ın partneri Francesca Chillemi ile aşk yaşadığı öne sürüldü 17:59 Bu iddia bomba etkisi yarattı! İtalyan spiker Leotta'dan ayrılan Can Yaman'ın partneri Francesca Chillemi ile aşk yaşadığı öne sürüldü
Flash TV'ye, yeni yayın dönemi öncesi Saba Tümer'den ayar: Tekliflerine evet demedim 17:53 Flash TV'ye, yeni yayın dönemi öncesi Saba Tümer'den ayar: Tekliflerine evet demedim Sahte şeyh bu sefer kurtulamadı! 5 erkeğe tacizden 55 yıl hapis cezası aldı 17:23 Sahte şeyh bu sefer kurtulamadı! 5 erkeğe tacizden 55 yıl hapis cezası aldı A Milli Takım'ın kalesinde Uğurcan mı olacak Altay mı? Stefan Kuntz kararını açıkladı 16:35 A Milli Takım'ın kalesinde Uğurcan mı olacak Altay mı? Stefan Kuntz kararını açıkladı
Son Dakika! Erdoğan'dan, rektörün önünü kesen Boğaziçili öğrencilere sert cevap: Böyle öğrenci olmaz, bunlar ancak terörist olabilir 15:36 Son Dakika! Erdoğan'dan, rektörün önünü kesen Boğaziçili öğrencilere sert cevap: Böyle öğrenci olmaz, bunlar ancak terörist olabilir Şehirler arası otobüslerde açık bilette 14:53 Şehirler arası otobüslerde açık bilette "12 saat" şartı kaldırıldı

Son Dakika Haberleri
18:28 Antalyaspor'da yeni dönem başladı! Akdeniz ekibi geleceğini Nuri Şahin'in ellerine bıraktı
18:20 İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, hakkında ortaya atılan iddiaları yalanladı
18:20 Meral Akşener, yanında olduğunu unutup Ali Babacan'a "son 20 yıl" iması yaptı! Son anda toparladı
18:09 CHP'yi yasa boğan ölüm! Eski başkanın 8 aylık hamile eşi koronayı yenemedi, bebekleri hayatta kalma savaşı veriyor
18:04 Elon Musk köpeğinin fotoğrafını paylaştı, aynı isimde olan kripto para yüzde 40 değer kazandı
17:59 Bu iddia bomba etkisi yarattı! İtalyan spiker Leotta'dan ayrılan Can Yaman'ın partneri Francesca Chillemi ile aşk yaşadığı öne sürüldü
17:56 MHK harekete geçti! Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının hakemi Ali Palabıyık'a maç verilmeyecek
17:52 Flash TV'ye, yeni yayın dönemi öncesi Saba Tümer'den ayar: Tekliflerine evet demedim
17:18 Antalya'da otel odasında sır ölüm! Haber alamayan arkadaşları ölü olarak buldu
17:17 Futbolcu terörü ülke gündemine damga vurdu! Maçın hakemini kafasını tekmeleyerek öldürmeye çalıştı
Bağcılar Belediye Başkanı, öğrenci yurdu inşaatını çürümeye terk eden İmamoğlu yönetimine sitem etti Bağcılar Belediye Başkanı, öğrenci yurdu inşaatını çürümeye terk eden İmamoğlu yönetimine sitem etti         
18:30
İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, hakkında ortaya atılan iddiaları yalanladı İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, hakkında ortaya atılan iddiaları yalanladı         
18:21
Elon Musk köpeğinin fotoğrafını paylaştı, aynı isimde olan kripto para yüzde 40 değer kazandı Elon Musk köpeğinin fotoğrafını paylaştı, aynı isimde olan kripto para yüzde 40 değer kazandı         
18:05
MHK harekete geçti! Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının hakemi Ali Palabıyık'a maç verilmeyecek MHK harekete geçti! Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının hakemi Ali Palabıyık'a maç verilmeyecek         
17:56
Husumetli olduğu kişinin iş yerine balta ve satırla saldırdı! Ortalık savaş alanına dönerken olay anı kameralara yansıdı Husumetli olduğu kişinin iş yerine balta ve satırla saldırdı! Ortalık savaş alanına dönerken olay anı kameralara yansıdı         
17:26
Ece Ronay'a yolladığı mesajlar ortaya çıkan Mehmet Ali Erbil, özür diledi Ece Ronay'a yolladığı mesajlar ortaya çıkan Mehmet Ali Erbil, özür diledi         
16:37
Suriye'deki kriz çözülüyor! Sığınmacıların dönüşü de masada Suriye'deki kriz çözülüyor! Sığınmacıların dönüşü de masada         
16:00
Ersun Yanal ile yollarını ayıran Antalyaspor'a Nuri Şahin getirildi Ersun Yanal ile yollarını ayıran Antalyaspor'a Nuri Şahin getirildi         
15:29
100 milyon dolarlık anlaşma tamam! Galatasaray'ın yeni stat isim hakkını havayolu şirketi alıyor! 100 milyon dolarlık anlaşma tamam! Galatasaray'ın yeni stat isim hakkını havayolu şirketi alıyor!         
14:33
Erdoğan'ın Erdoğan'ın "Fiyatlar gayet uygun" sözlerine Kılıçdaroğlu cevap verdi: Asgari ücretlinin nasıl geçindiğini biliyor musun?         
14:20
Alman ekibi Wolfsburg, Kerem Aktürkoğlu için harekete geçti Alman ekibi Wolfsburg, Kerem Aktürkoğlu için harekete geçti         
14:18
ABD'de durakta bekleyen kadını rayların üzerine attı ABD'de durakta bekleyen kadını rayların üzerine attı         
13:38
İddia programında Ertan Süzgün, Hande Sarıoğlu'nun ayaklarını okşayarak: Yaklaşamıyorum çok güzel kokuyorsun İddia programında Ertan Süzgün, Hande Sarıoğlu'nun ayaklarını okşayarak: Yaklaşamıyorum çok güzel kokuyorsun         
12:46
Şarkıcı Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları yayınladı: Bu akşam yanınızda uyumak istiyorum Şarkıcı Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları yayınladı: Bu akşam yanınızda uyumak istiyorum         
10:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasında 1000 TL'lik alışveriş yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasında 1000 TL'lik alışveriş yaptı         
10:31
Rakamlar değişti! Türkiye'de kaç Suriyeli var, işte en çok yaşadıkları 3 ilimiz Rakamlar değişti! Türkiye'de kaç Suriyeli var, işte en çok yaşadıkları 3 ilimiz         
09:59
İnternetteki aksaklık yüzünden onlarca İHA, patır patır halkın üzerine düştü İnternetteki aksaklık yüzünden onlarca İHA, patır patır halkın üzerine düştü         
07:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2021 18:41:25. #1.12#
SON DAKİKA: 2 yaşındaki üvey kızını öldürdüğü iddia edilen sanığın cezası belli oldu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement