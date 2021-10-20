20 Ekim 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Z Raporu

01:00 Trabzonspor - Fenerbahçe

03:00 Galatasaray - İH Konyaspor

04:45 Altay - V. Karagümrük

06:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri

06:45 Benim 11'im İlhan Parlak

07:00 Yeni Gün

09:00 Galatasaray - İH Konyaspor

10:45 Benim 11'im İlhan Parlak

11:00 beIN Manşet

12:30 Nostalji Maçlar: Beşiktaş - Ç. Rizespor

13:30 Arşiv Süper Lig: A. Alanyaspor - Y. Kayserispor

14:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri

14:30 500 Great Goals Show

15:00 500 Great Goals Show

15:30 Football's Greatest

16:00 Trabzonspor - Fenerbahçe

17:45 1 Yıldız 10 Gol

18:00 Süper Hikayem

19:00 beIN Süper Lig

20:00 A. Hatayspor - Gaziantep FK

22:00 beIN Süper Lig

23:30 Trio