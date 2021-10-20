Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Teknik Analiz
02:00 % 100 Futbol
03:00 Futbol Gecesi
05:00 Süper Lig Özetler
05:30 TFF 1. Lig Özetler
05:55 Takvim Yaprakları
06:00 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Hava Durumu
08:55 Takvim Yaprakları
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Özetler
09:30 TFF 1. Lig Özetler
09:55 Takvim Yaprakları
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:30 Süper Lig Özetler
14:00 Spor Stüdyosu
16:00 Gündem Futbol
17:40 İtalya Seri A Özetler
18:00 Spor Merkezi
19:55 İstanbulspor A.Ş.- Tuzlaspor A.Ş.
22:00 Futbol Gecesi
23:30 Teknik Analiz
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 20 Ekim 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika