20 milyon liralık mücevheri rezervuarın içine saklamışlar - Son Dakika

NİŞANTAŞI'nda bir kuyumcudan yaklaşık 20 milyon TL değerinde mücevheri silah zoruyla çalan iki kişi yakalandı. Sırbistan vatandaşı oldukları öğrenilen şüphelilerin çaldıkları eşyaları kaldıkları otelde duvarın içine monteli olan rezervuarın içine saklandıkları ortaya çıktı.

KAMERALARA YANSIDILAR

Nişantaşı Abdi İpekçi Caddesi'nde geçtiğimiz perşembe günü meydana gelen olayda kuyumcuya motosikletle gelen iki kişi, içerdeki çalışanı etkisiz hale getirdikten sonra vitrinde bulunan 20 milyon lira değerinde mücevheri çalarak kaçtı. Olay anları ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenmişti.

OTELDE YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, soyguncuların yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı. Şüphelilerin kaçış güzergahında bulunan güvenlik kameraları titizlikle incelendi. Olaydan 7 saat sonra şüphelilerden Nenad V.(39) Sırbistan'a kaçmak üzereyken havalimanında gözaltına alındı. Diğer şüpheli Nikola V.(25) ise Şişli 'de kaldığı otelde gözaltına alındı.

REZERVUARIN İÇİNE SAKLAMIŞLARNenad V.'nin üzerinde herhangi çalıntı eşyaya rastlanmazken, Nikola V.'nin kaldığı otelde yapılan aramada, kuyumcudan çaldıkları mücevherler ele geçirildi. Şüphelinin 20 milyon TL değerindeki, 7 adet pırlanta yüzük, 7 adet ince pırlanta bileklik, 1 adet kalın pırlanta bileklik, 1 adet pırlanta gerdanlık ve 1 adet pırlanta küpeyi tuvalette duvarın içine monte edilen rezervuarın içine saklandığı ortaya çıktı. Polis tarafından bulunan mücevherler bulundukları yerden çıkarıldı.

MÜCEVHERLER İŞYERİ SAHİBİNE TESLİM EDİLDİGasp edilen mücevherlerinin bulunmasının ardından Asayiş Şube Müdürlüğüne gelen iş yeri sahibi ise polislere teşekkür etti. İş yeri sahibi "Silahlı iki kişi bir anda içeri girmiş. Çalışanı etkisiz hale getirdikten sonra vitrinde bulunan mücevherleri çalmışlar. Her halde yurt dışına çıkarmayı planlıyorlardı. Ama polisimiz buna izin vermedi. " dedi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Şüpheliler Nenad V. ve Nikola V., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. İki şüpheli, basın mensuplarının sorularını cevapsız bıraktı.