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Kadıköy'deki vahşi cinayetin katil zanlısı: "Aile huzurumu ve gençliğimi çaldı" - Son Dakika

Kadıköy'deki vahşi cinayetin katil zanlısı: "Aile huzurumu ve gençliğimi çaldı"

14.10.2021 12:46

Kadıköy'deki vahşi cinayetin katil zanlısı: "Aile huzurumu ve gençliğimi çaldı" -Kadıköy'deki cinayetin zanlısının ifadesi ortaya çıktı Kadıköy'de 20 yıl önceki husumet nedeniyle Kamuran Tün'ün öldürülmesine ilişkin tutuklanan 2 şüphelinin mahkeme ve savcılıktaki ifadeleri ortaya çıktı.

Kadıköy'deki vahşi cinayetin katil zanlısı: "Aile huzurumu ve gençliğimi çaldı"

-Kadıköy'deki cinayetin zanlısının ifadesi ortaya çıktı

İSTANBUL - Kadıköy'de 20 yıl önceki husumet nedeniyle Kamuran Tün'ün öldürülmesine ilişkin tutuklanan 2 şüphelinin mahkeme ve savcılıktaki ifadeleri ortaya çıktı. Tün'ü bıçaklayarak öldüren Murat T., "Ben küçük yaştayken, babam askerdeyken Kamuran ile annem birlikte kaçmış. Kamuran annemin zihnini bulandırarak evi terk etmesine sebep oldu. Ben annesiz büyüdüm. Maktul benim aile huzurumu, gençliğimi çaldı" dedi. Babası ise, oğlunu cinayete azmettirmediğini öne sürdü.

Şırnak'tan gelen Murat T.(21), 20 yıl önce annesinin yasak aşk yaşadığını öğrendiği Kamuran Tün'üKadıköy'de defalarca kez bıçaklayarak öldürmüştü. Olayın ardından Murat T. ve cinayete azmettirdiği iddia edilen babası Hacı T., amcası Salih T. ile Murat T.'nin Kamuran Tün'e ulaşmasına yardımcı olan Duygu H. gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden Murat T. ve babası Hacı T. çıkarıldığı Anadolu Sulh Ceza Hakimliğince "töre saiki ile tasarlayarak öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler Duygu H. ve Salih T. ise, "konutu terk etmeme" ve 'yurt dışına çıkmama' şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"Aile huzurumu ve gençliğimi çaldı"

Şüphelilerin mahkeme ve savcılıktaki ifadeleri ortaya çıktı. Şüpheli Murat T. sorgusunda, İstanbul'a Kamuran'ı öldürme düşüncesiyle geldiğini söyleyerek, "Ben küçük yaştayken babam askerdeyken Kamuran annem ile birlikte kaçmış. Kamuran annemin zihnini bulandırarak evi terk etmesine sebep olmuştur. Ben annesiz büyüdüm. Benim aile huzurumu, gençliğimi maktulün çaldığını düşünüyorum. Bu sebeple İstanbul'a onu öldürme amacıyla gelmiştim ancak öldürme amacımı babam, amcam ya da Duygu A. bilmemekteydi. Kendimi Facebook'tan kız ismiyle tanıtarak Kamuran'la iletişim kurdum, Irak'ta çalıştırmak üzere manikür işi yapacak bayan eleman aradığını gördüm. Bunu Kamuran'a yaklaşmak için fırsat olarak düşündüm" dedi. Şüpheli, Silopi'deki bir arkadaşı aracılığıyla Tekirdağ'daki Duygu A. ile irtibat kurduğunu, babasına cinayetten önce 'Gezmek için İstanbul'a gidelim' dediğini anlatarak, " Maltepe'deki amcam Salih T.'nin yanına geldik. Kamuran Tün, Duygu A.'yı İstanbul'a çağırdı. Olay günü Kadıköy'e babam, amcam ve Duygu A. ile birlikte gittik. Duygu A. ile Kamuran Tün buluştu" dedi.

"Çarşıdan aldığım ekmek bıçağıyla sırtından bıçakladım"

Şüpheli ifadesinin devamında, "Ben babama 'Biraz dolaşayım' dedim ancak babam beni takip etmiş. Duygu ile Kamuran'ın ayrılmasını bekledim. Kamuran'ı çarşıdan aldığım ekmek bıçağıyla sırtından bıçakladım. Kaç kere bıçakladığımı hatırlamıyorum. Sonrasında çevrede bulunanlar beni darp ettiği için hatırlamıyorum. Ben annem ve Kamuran ile ilgili olayı 5 ay önce dedemin öldüğü zaman babamın cenazeye gelmemesini sormam üzerine öğrendim. Babam bu olay nedeniyle insan içine çıkmıyormuş, sonrasında ben de bu olayın sıkıntısını yaşamaya başladım ve Kamuran'dan hesap sormaya karar verdim" ifadelerini kullandı.

"Oğlumu cinayete azmettirmedim"

Şüpheli Hacı T., "Oğlum Murat'ı Kamuran'ı öldürmesi için azmettirmedim. Oğlum bana Kamuran'la yüzleşmek istediğini, kendisini facebook üzerinden bulduğunu, kız hesabı açıp kız kılığında Kamuran'la görüştüğünü, Kamuran ile yüz yüze görüşmek istediğini söyledi. Ben kendisine, 'oğlum gerek yok, üzerinden çok zaman geçti, değmez' dedim. Beni dinlemedi, İstanbul'a gelmek istedi. Ben de oğlumu düşünerek kötü bir şey yapmasın diye geldim. Ben Duygu ile sonradan görüştüm, Ben Kamuran'ı olay günü çarşıda bulunuyorken öğrendim, 'Yapma' dedim ancak beni dinlemedi. Duygu ile Kamuran iş konuşması yapıyordu, oradan ayrıldılar. Baktığımda Murat'ı görmedim. Hemen arkasından bazı insanların bir yere koştuğunu görerek ben de gittim. Kamuran'ı yerde gördüm, Murat'ın da darp edilmiş olduğunu, kafasının kanadığını fark ettim" dedi.

"Kamuran'ı öldüreceğinden haberim yoktu"

Diğer şüpheli Duygu A., "Benim Murat'ın Kamuran'ı öldüreceğinden haberim yoktu. Bana sadece Hacı'nın iş bulacağını söylemesi üzerine Kamuran'ın dükkanında çalışacağımı zannettiğimden Kamuran ile görüştüm. Kamuran Tün ile yaklaşık 5 saat zaman geçirdik. Kamuran Tün ile vedalaştıktan sonra bir ağlama ve çığlık sesi duydum" diyerek cinayetle ilgisi olmadığını söyledi. Kamuran Tün'ün adını hiç duymadığını söyleyen şüpheli Selçuk B. ise, Murat T.'deki bıçağı görmediğini söyleyerek cinayetle alakası olmadığını ileri sürdü.

Kadıköy'deki vahşi cinayetin katil zanlısı: Aile huzurumu ve gençliğimi çaldı
Kadıköy'deki vahşi cinayetin katil zanlısı: Aile huzurumu ve gençliğimi çaldı
Kadıköy'deki vahşi cinayetin katil zanlısı: Aile huzurumu ve gençliğimi çaldı
Kadıköy'deki vahşi cinayetin katil zanlısı: Aile huzurumu ve gençliğimi çaldı

İstanbul, Kadıköy, Şırnak, Sulh, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kadıköy'deki vahşi cinayetin katil zanlısı: 'Aile huzurumu ve gençliğimi çaldı' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadıköy'deki vahşi cinayetin katil zanlısı: "Aile huzurumu ve gençliğimi çaldı" - Son Dakika
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