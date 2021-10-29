20 YIL SONRA HTS KAYITLARIYLA ÇÖZÜLEN CİNAYETTE, KATİL ZANLISINA OLAY YERİ KEŞFİ YAPTIRILDI - Son Dakika

KÜTAHYA'da 2001 yılında tabancayla vurularak öldürülen Bedrettin Çeri (25) soruşturmasında polisin HTS kayıtlarından ulaştığı katil zanlısı Ramazan Özkul'a savcılık tarafından olay yerinde keşif yaptırıldı. Cinayeti, soruşturmada tutuklanan baba Salim Çeri'nin işlediğini iddia ederek detaylarıyla anlatan Özkul, Babası silah atınca, ben birden korktum. Çocuğun sendeleyerek yürüdüğünü gördüm. O anda beni de vurur diye korktum. Salim'in eli titriyordu, dondu kaldı. Koştum, 'abi yapma diyerek' silaha yapıştım, elinden aldım. Çocuk sırt üstü yatıyordu. Başında kan vardı dedi.

Kütahya'da oturan Bedrettin Çeri, 19 Mart 2001'de Gediz karayolu 12'nci kilometresindeki Porsuk Çayı yakınlarında tabancayla başından ve göğsünden vurularak öldürülmüş olarak bulundu. Yürütülen soruşturma kapsamında katil zanlısı bulunamadı, dosya 'faili meçhul' olarak rafa kaldırıldı. Kütahya Cumhuriyet Savcısı Ahmet Kurt'un talimatıyla geçen mart ayında Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği'nde özel bir ekip kurularak zaman aşımına günler kala dosya yeniden açıldı. Özel ekip, öldürülen Bedrettin Çeri'nin ailesinin de aralarında bulunduğu yakın çevresinden 60'tan fazla kişiyi sorguladı. Yapılan ilk sorgularda babanın yakın çevresine silah ve tetikçi sorduğu tespit edildi.

BABA VE PARA VERDİĞİ İDDİA EDİLEN TETİKÇİ TUTUKLANDI

Sorgularda baba Çeri'nin yakın çevresine silah ve tetikçi sorduğu ortaya çıkarken, yapılan HTS telefon kayıtları incelemelerinde ölen gencin telefonla son görüştüğü, dosyada adı hiç geçmeyen Ramazan Özkul olduğunu belirledi. Polis ekiplerince yapılan operasyonda tetikçi olduğu iddia edilen Ramazan Özkul ve cinayetin azmettirici olduğu düşünülen Salim Çeri çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

KEŞİF YAPILDI, ZANLI OLAY GÜNÜNÜ ANLATTI

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla olayla ilgili keşif yapıldı. Soruşturma kapsamında tutuklu olan katil zanlısı Ramazan Özkul, Kütahya E Tipi Cezaevi'nden jandarma ve polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleriyle çıkarılarak olayın yaşandığı Gediz karayolu 12'nci kilometresindeki Porsuk Çayı yakınlarına getirildi. Burada ring aracından elleri önden kelepçeli olarak çıkarılan zanlı Özkul, olay günü yaşananları detaylı bir şekilde anlattı. Cinayeti kendisinin değil, baba Çeri'nin işlediğini öne süren Özkul, cinayetin işlendiği Porsuk Çayına araçla geldiklerini belirterek, Buraya geldik. Ben durdum. Salim abiye 'nereye gidiyoruz, buradan çıkış yok' dedim. O arada çocuk kapıdan indi. Çocuk kapıyı kapatıp, döndü. Ben de arabanın kontağını kapattım. Sigaramı arıyordum. Arka kapı açıldı. Açılınca 'tak' diye ses geldi. Arabayı çalıştırıp, ileri otun içine doğru sürdüm. Babası silah atınca, ben birden korktum. Çocuğun sendeleyerek yürüdüğünü gördüm. O anda beni de vurur diye korktum, 'ağabey napıyorsun' dedim. Salim'in eli titriyordu, dondu kaldı. Koştum, 'ağabey yapma diyerek' silaha yapıştım, elinden aldım. Çocuk sırt üstü yatıyordu. Başında kan vardı. İki el ateş ettiğini duydum. Silah bende kaldı. Sonra silahı verdim dedi.

BABA, SUÇLAMAYI KABUL ETMİYOR

Yaklaşık 1 saat süren keşfin ardından yeniden ring aracına bindirilen katil zanlısı Ramazan Özkul tutuklu olduğu Kütahya E Tipi Cezaevine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürerken, azmettirici olmakla suçlanan baba Salim Çeri'nin suçlamaları kabul etmediği ve olayla ilgisinin olmadığını savunduğu öğrenildi.