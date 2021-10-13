Üye Girişi
200 bin lirayı çöpe attı, oğlunun dikkati parayı kurtardı - Son Dakika

200 bin lirayı çöpe attı, oğlunun dikkati parayı kurtardı

13.10.2021 14:07

Tokat'ta bir talihli kazı-kazandan kazandığı 200 bin liralık kartı fark etmeyerek çöpe attı, oğlunun dikkati paranın çöpe gitmesini engelledi.

Tokat'ta bir talihli kazı-kazandan kazandığı 200 bin liralık kartı fark etmeyerek çöpe attı, oğlunun dikkati paranın çöpe gitmesini engelledi.

Tokat'ta bir pastane sahibi olan İlyas Aydınoğlu (48), 10 lira vererek 2 tane kazı-kazan kartı aldı. İş yerinde kartı kazıyan Aydınoğlu, çıkan ikramiyeyi fark edemeyerek 200 bin TL'nin isabet ettiği kartı çöpe attı. Oğlu Mustafa Aydınoğlu (24) babasının çöpe attığı kartı alarak kontrol ettiğinde gözlerine inanamadı. Büyük ikramiyeyi son anda çöpe gitmekten kurtaran genç büyük sevinç yaşadı. Yaşadığı sıra dışı olayı dile getiren İlyas Aydınoğlu, en son 10 yıl önce şans oyunu oynadığını, tesadüfen kazı-kazan aldığını söyledi. Aldığı kupona dikkatli bakmadan çöpe attığını belirten Aydınoğlu, "Oğlum çöpte bileti bulup kontrol etmiş. Beni aradı 'baba para çıktı, niye attın?' dedi. Bende 'saçmalama ne çıktı?' dedim. Kupona baktım ki gerçekten çıkmış. Büfeye gittim, doğruladılar. Çok önemsemediğim için kupona para çıktığını fark etmedim. 10 yıl sonra bir kupon almışım. O da tesadüfen çıktı. Bana da sürpriz oldu" dedi. Aydınoğlu, ikramiyeyi iş yerinde değerlendireceğini belirtti.

"AZ KALSIN ÇÖPE GİDİYORDU"

Mustafa Aydınoğlu ise 200 bin lirayı çöpe gitmekten kurtardığını belirterek, "Babam kazı-kazanı kazıdıktan sonra çöpe attı. Ben bakayım dedim. Çöpten kuponu çıkarıp 2-3 kere baktım, gözlerime inanamadım. Paranın çıktığını fark ettiğimde ilk işim babamı aramak oldu. Az kalsın çöpe gidiyordu" ifadelerini kullandı.

TOKAT'A BİR AY İÇİNDE İKİNCİ KEZ 200 BİN LİRA ÇIKTI

Kuponunu satan büfe işletmecisi Aykut Akgüç ise bir ay içinde ikinci kez Tokat'a 200 bin lira çıktığını belirterek, "Bir ay önce 200 bin lira ikramiye çıkmıştı. Bugün de 200 bin lira çıktı. Talihli birkaç gün içerisinde parasını almaya gidecek" diye konuştu.

(Nurhan İçmez/İHA)

200 bin lirayı çöpe attı, oğlunun dikkati parayı kurtardı
200 bin lirayı çöpe attı, oğlunun dikkati parayı kurtardı
200 bin lirayı çöpe attı, oğlunun dikkati parayı kurtardı
200 bin lirayı çöpe attı, oğlunun dikkati parayı kurtardı

Türk Lirası, Tokat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 200 bin lirayı çöpe attı, oğlunun dikkati parayı kurtardı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

NFT çılgınlığına Cem Yılmaz da katıldı! Üç eserden 220 bin lira kazandı 14:09 NFT çılgınlığına Cem Yılmaz da katıldı! Üç eserden 220 bin lira kazandı Kiraladığı kobrayla eşini öldürdü, mahkeme müebbet hapse mahkum etti 14:02 Kiraladığı kobrayla eşini öldürdü, mahkeme müebbet hapse mahkum etti Gelen itiraf ağızları açık bıraktı: Kocamın en yakın arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdim, aynı evde yaşıyoruz 13:58 Gelen itiraf ağızları açık bıraktı: Kocamın en yakın arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdim, aynı evde yaşıyoruz
Fahrettin Koca, yerli aşı TURKOVAC için 3000 gönüllü arandığını duyurdu 13:53 Fahrettin Koca, yerli aşı TURKOVAC için 3000 gönüllü arandığını duyurdu Babel'den şaşırtan transfer itirafı: Büyük pişmanlık yaşıyorum 13:22 Babel'den şaşırtan transfer itirafı: Büyük pişmanlık yaşıyorum ABD'li turist oteli birbirine kattı! Önce bilgisayarı kırdı, ardından da otel çalışanını darbetti 12:36 ABD'li turist oteli birbirine kattı! Önce bilgisayarı kırdı, ardından da otel çalışanını darbetti
Cinlerle evli olduğunu söyleyen genç kadın anlattıklarıyla korkuttu 12:23 Cinlerle evli olduğunu söyleyen genç kadın anlattıklarıyla korkuttu Kraliyet ailesi tarafından Eski ABD Başkanı Donal Trump'a hediye edilen kürkler sahte çıktı 12:02 Kraliyet ailesi tarafından Eski ABD Başkanı Donal Trump'a hediye edilen kürkler sahte çıktı

Son Dakika Haberleri
14:12 Kayınpederi tarafından cesedini parçalara ayrılan kadının son paylaşımı ortaya çıktı: Çok fazla zamanım olacaktı
14:09 NFT çılgınlığına Cem Yılmaz da katıldı! Üç eserden 220 bin lira kazandı
14:02 Çin, koronanın kökenini bulmak için çalışmalara başladı! Wuhan'da 200 binden fazla kan örneği alındı
13:57 Gelen itiraf ağızları açık bıraktı: Kocamın en yakın arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdim, aynı evde yaşıyoruz
13:54 Altay Bayındır'ın yeni adresi netlik kazandı! Anlaşma herkesi memnun etti
13:52 Fahrettin Koca, yerli aşı TURKOVAC için 3000 gönüllü arandığını duyurdu
13:22 Babel'den şaşırtan transfer itirafı: Büyük pişmanlık yaşıyorum
13:18 Jigolo olma bahanesiyle dolandırılan 68 kişi savcılığa koştu! 1 milyon liraları gitmiş
13:09 KKTC Başbakanı Ersan Saner hükümetin istifasını sundu
12:46 Birevim şubesi önünde intihar teşebbüsü! Üzerine benzin döktü
Kayınpederi tarafından cesedini parçalara ayrılan kadının son paylaşımı ortaya çıktı: Çok fazla zamanım olacaktı Kayınpederi tarafından cesedini parçalara ayrılan kadının son paylaşımı ortaya çıktı: Çok fazla zamanım olacaktı         
14:13
Çin, koronanın kökenini bulmak için çalışmalara başladı! Wuhan'da 200 binden fazla kan örneği alındı Çin, koronanın kökenini bulmak için çalışmalara başladı! Wuhan'da 200 binden fazla kan örneği alındı         
14:03
İngiltere'ye gidecek milyonluk ihracat elektrik tellerine takıldı! 1 saatlik yol 14 saate çıktı İngiltere'ye gidecek milyonluk ihracat elektrik tellerine takıldı! 1 saatlik yol 14 saate çıktı         
14:00
Altay Bayındır'ın yeni adresi netlik kazandı! Anlaşma herkesi memnun etti Altay Bayındır'ın yeni adresi netlik kazandı! Anlaşma herkesi memnun etti         
13:54
Gerilim artıyor! Bülent Ersoy'dan Gerilim artıyor! Bülent Ersoy'dan "Seni Diva değil divan yaparlar" diyen Mustafa Keser'e cevap         
13:26
Birevim şubesi önünde intihar teşebbüsü! Üzerine benzin döktü Birevim şubesi önünde intihar teşebbüsü! Üzerine benzin döktü         
12:47
Açılışını Bakan Varank'ın yaptığı terlik ve ayakkabı fabrikasının patronu kayıplara karıştı Açılışını Bakan Varank'ın yaptığı terlik ve ayakkabı fabrikasının patronu kayıplara karıştı         
12:25
Emekli korgeneral Karakuş canlı yayında anlattı: 1 Türk savaş pilotu, 26 ABD savaş uçağını düşürdü Emekli korgeneral Karakuş canlı yayında anlattı: 1 Türk savaş pilotu, 26 ABD savaş uçağını düşürdü         
12:18
Mahkemede kendisine Mahkemede kendisine "İnsan eti yiyor" diyen şahsa "Sen de erkeklere ilgi duyuyorsun" diye karşılık verdi         
11:49
Dünya Sağlık Örgütü, 3. doz aşıya tepki gösterdi: Derhal bu kararın durdurulması gerekiyor Dünya Sağlık Örgütü, 3. doz aşıya tepki gösterdi: Derhal bu kararın durdurulması gerekiyor         
11:30
Voleybolu bırakıp modelliğe geçiş yaptı! 24 yaşındaki genç kadın paraya para demiyor Voleybolu bırakıp modelliğe geçiş yaptı! 24 yaşındaki genç kadın paraya para demiyor         
11:07
Erdoğan'ın alışveriş yaptığı markete Milletvekili Ümit Dikbayır'da gitti! Tutarı görünce asgari ücrete zam istedi Erdoğan'ın alışveriş yaptığı markete Milletvekili Ümit Dikbayır'da gitti! Tutarı görünce asgari ücrete zam istedi         
10:15
4 bin liraya çalışacak eleman bulamıyorlar, vali bile tepki gösterdi: Herkes masa başı iş istiyor 4 bin liraya çalışacak eleman bulamıyorlar, vali bile tepki gösterdi: Herkes masa başı iş istiyor         
10:00
Başkent'te şaşkınlık yaratan manzara! Yol çalışması yapan belediye ekipleri insan kafatasıyla karşılaştı Başkent'te şaşkınlık yaratan manzara! Yol çalışması yapan belediye ekipleri insan kafatasıyla karşılaştı         
09:17
Cerablus eski emniyet müdürü tüm dünyaya açıkladı: İşgal altındaki Suriye halkı, Türk ordusunu bekliyor Cerablus eski emniyet müdürü tüm dünyaya açıkladı: İşgal altındaki Suriye halkı, Türk ordusunu bekliyor         
07:44
Tuğçe Demirbilek'ten eşi Danilo Zanna'ya üstü kapalı gönderme: Hiçbir şeye şaşırma Tuğçe Demirbilek'ten eşi Danilo Zanna'ya üstü kapalı gönderme: Hiçbir şeye şaşırma         
20:06
Yeğenini ezen hala gözyaşları içinde olayla ilgili konuştu: Şaka yapıyor sandım, ama kan vardı Yeğenini ezen hala gözyaşları içinde olayla ilgili konuştu: Şaka yapıyor sandım, ama kan vardı         
18:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2021 14:17:12. #1.11#
SON DAKİKA: 200 bin lirayı çöpe attı, oğlunun dikkati parayı kurtardı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement